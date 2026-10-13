Dall’Abruzzo al Lazio, la rete della legalità: il Nucleo Ispettori Forestali al fianco dei Comuni e della Polizia Locale tra formazione, tecnologia e difesa dell’ambiente

ROMA / RIETI — Una presenza capillare sul territorio che unisce la tutela dell’ecosistema naturale alla gestione della sicurezza urbana e della viabilità locale. Dalla sede centrale di Montesilvano (PE) fino al cuore del Lazio, espandendosi con forza nella provincia di Rieti e nell’area metropolitana della Capitale, il Nucleo Ispettori Forestali (NIF) rappresenta un modello operativo di eccellenza nel panorama degli Enti del Terzo Settore (ETS) dedicati alla vigilanza ambientale e alla protezione civile.

Formazione specialistica e supporto integrato alla Polizia Locale

Il punto di forza dell’organizzazione risiede nell’elevato livello di qualificazione del proprio personale. Il Nucleo Ispettori Forestali eroga corsi di formazione specialistica pensati sia per l’aggiornamento interno sia come supporto qualificato alle Polizie Locali dei Comuni partner. I moduli formativi spaziano dall’ispezione ambientale rurale alla gestione operativa del traffico durante eventi e manifestazioni pubbliche, fino all’applicazione dei protocolli di Safety & Security.

La collaborazione con le Amministrazioni comunali si concretizza in un’ampia gamma di servizi ad alto impatto per le comunità:

Ispezioni ambientali e monitoraggio ecologico: Protocolli avanzati per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, l’individuazione di discariche abusive e la tutela delle aree agricole e forestali.

Protocolli avanzati per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, l’individuazione di discariche abusive e la tutela delle aree agricole e forestali. Viabilità e sicurezza scolastica: Presidio fisso all’uscita dei plessi scolastici, regolazione dei flussi pedonali e automobilistici durante fiere, mercati e cerimonie locali.

Presidio fisso all’uscita dei plessi scolastici, regolazione dei flussi pedonali e automobilistici durante fiere, mercati e cerimonie locali. Vigilanza del territorio: Pattugliamenti congiunti con la Polizia Municipale e presidio attivo per la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi boschivi.

Innovazione telematica e coordinamento istituzionale

Come evidenziato dal Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia, l’evoluzione del NIF punta in modo deciso sull’innovazione telematica. L’adozione di piattaforme digitali per il tracciamento dei servizi, l’elaborazione dei verbali d’ispezione e il coordinamento in tempo reale con le forze dell’ordine consente una risposta rapida e documentata a qualsiasi criticità sul territorio.

Questo approccio digitale garantisce la massima trasparenza verso i Comuni convenzionati e ottimizza i tempi di intervento delle pattuglie sul campo, rendendo il Nucleo un interlocutore affidabile per sindaci e comandi di Polizia Locale.

Il valore del Terzo Settore: sostegno e coinvolgimento della comunità

Iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), il Nucleo sostiene le proprie attività operative e i progetti di tutela ecologica anche attraverso lo strumento del 5×1000 (Codice Fiscale: 91176920683 ), permettendo ai cittadini di contribuire direttamente e senza costi aggiuntivi all’acquisto di attrezzature per il monitoraggio ambientale e la protezione del patrimonio naturale.

Grazie al motto “Natura. Ordine. Forza.”, il NIF si conferma una risorsa fondamentale per rafforzare la legalità, proteggere l’ambiente e garantire la tranquillità dei cittadini nelle aree urbane ed extraurbane del Lazio e dell’Abruzzo.