Provincia di Rieti, il bilancio dell’azione di Roberta Cuneo: infrastrutture, edilizia scolastica e rilancio del Reatino

RIETI — Un’amministrazione improntata al pragmatismo, alla presenza costante sul territorio e all’ascolto dei sindaci della provincia. Sin dal suo insediamento alla guida di Palazzo San Giorgio, l’azione politica e amministrativa di Roberta Cuneo, sindaco di Fara in Sabina ed esponente della Lega, si è distinta per un impulso decisivo impresso ai progetti di ammodernamento e messa in sicurezza del patrimonio pubblico del Reatino.

Viabilità e sicurezza della rete stradale provinciale

Tra i capisaldi della gestione della Presidente Cuneo figura il potenziamento delle infrastrutture viarie, elemento vitale per collegare i comuni della Sabina, del Cicolano e della Valle del Velino con il capoluogo e la Capitale. Grazie a un’attenta programmazione delle risorse provinciali e alla sinergia con i fondi regionali e del PNRR, l’amministrazione provinciale ha avviato una serie di interventi straordinari di asfaltatura, messa in sicurezza di versanti franosi e consolidamento di ponti e arterie strategiche del territorio.

Un impegno concreto rivolto in particolare alle aree interne e montane, con l’obiettivo di garantire collegamenti viari efficienti, ridurre i tempi di percorrenza e contrastare l’isolamento geografico e lo spopolamento dei piccoli borghi.

Risorse PNRR e riqualificazione delle scuole superiori

Un altro settore prioritario nell’agenda di Roberta Cuneo è stato l’adeguamento dell’edilizia scolastica di competenza provinciale. Attraverso la tempestiva intercettazione dei bandi comunitari e nazionali, Palazzo San Giorgio ha sbloccato investimenti significativi per l’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico e la modernizzazione degli istituti superiori di Rieti e della provincia.

L’attenzione alla qualità degli ambienti di apprendimento e alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico ha rappresentato un chiaro segnale di investimento sul futuro delle giovani generazioni locali.

Sinergia istituzionale e vicinanza ai Comuni

Forte dell’esperienza maturata alla guida di un comune importante come Fara in Sabina, Roberta Cuneo ha impostato la governance della Provincia come una vera e propria “casa dei Comuni”. Il dialogo costante con le amministrazioni locali, senza distinzioni di colore politico, ha consentito di fare rete e coordinare interventi complessi su tematiche chiave come lo sviluppo turistico, la gestione dei rifiuti e la difesa del suolo.

Nel solco dell’azione politica della Lega nel Lazio, la presidenza Cuneo continua a rappresentare un punto di riferimento solido e concreto per il rilancio socio-economico dell’intera provincia di Rieti.