Un omaggio al grande innovatore del Novecento attraverso un viaggio musicale affidato a un quintetto d’eccezione. Il 28 novembre al Latina Jazz Club e il 1° dicembre alla Sapienza, la musica di Davis torna a raccontare il valore della libertà e della sperimentazione.

Ci sono artisti che attraversano il proprio tempo e altri che riescono a cambiarne per sempre il linguaggio. Miles Davis appartiene senza dubbio alla seconda categoria. A cento anni dalla sua nascita, il suo genio musicale continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile, una voce capace di superare confini, rompere schemi e aprire nuove strade nella storia del jazz.

È proprio nel segno di questa straordinaria eredità che nasce «Miles Davis 100 – L’arte del cambiamento», un progetto che rende omaggio a uno dei protagonisti assoluti della musica del Novecento attraverso due appuntamenti concertistici in programma tra Latina e Roma.

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione CTM – Centro Teatro Musica APS con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, nell’ambito dei Progetti Speciali Musica 2026, si propone di restituire al pubblico non soltanto la grandezza compositiva di Davis, ma soprattutto la sua inesauribile capacità di reinventarsi. Perché la sua lezione più importante risiede proprio nell’aver considerato la musica come un territorio libero, in continua trasformazione, dove la ricerca e il coraggio di sperimentare diventano strumenti di espressione.

Due le occasioni per vivere questo percorso musicale. Il primo concerto si terrà sabato 28 novembre 2026, alle ore 21, al Latina Jazz Club «Luciano Marinelli». Il secondo appuntamento è fissato per martedì 1° dicembre, alle ore 20.30, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma.

Protagonista sul palco sarà un quintetto di musicisti di grande prestigio, composto da Alberto Giraldi al pianoforte, Filiberto Palermini al sax alto, Francesco Fratini alla tromba, Marco Siniscalco al contrabbasso e Valeria Vantaggio alla batteria. Cinque interpreti chiamati a confrontarsi con un patrimonio musicale immenso, attraverso una rilettura contemporanea che intende valorizzare la forza espressiva e l’attualità della ricerca di Davis.

Non una semplice celebrazione nostalgica, dunque, ma un dialogo tra epoche e sensibilità musicali differenti. L’obiettivo è riportare al centro quello spirito di libertà che ha reso Miles Davis un artista irripetibile: la capacità di non fermarsi mai a ciò che è già stato raggiunto, di mettere in discussione le proprie certezze e di trasformare ogni intuizione in una nuova possibilità sonora.

A un secolo dalla sua nascita, il messaggio di Davis conserva intatta la propria forza: innovare significa avere il coraggio di cambiare, senza perdere la propria identità. Ed è proprio questa la straordinaria attualità di un musicista che ha fatto della trasformazione la sua cifra artistica e della libertà la sua più grande eredità.

Informazioni: spettacolo.ctm@hotmail.it

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