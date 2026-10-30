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Il Ministro Tajani porta la sua solidarietà all’Esercito e ai sopravvissuti dell’incidente in Bosnia

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ANTONIO TAJANI, MINISTRO MAECI

Telefonata all’ufficiale pilota dell’elicottero precipitato ieri

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani è in contatto da ieri sera con l’Ambasciatrice d’Italia a Sarajevo Sarah Castellani dopo l’incidente in cui sono deceduti quattro militari dell’Esercito italiano.

Questa mattina l’ambasciatrice era in ospedale per accertarsi delle condizioni degli 11 sopravvissuti all’incidente e ha favorito un contatto telefonico con il maggiore Gabriele Nori, l’ufficiale pilota al comando del velivolo. Tajani ha offerto la sua solidarietà a lui e a tutti i militari coinvolti nell’incidente. Il Ministro alle 12 visiterà il “Villaggio Difesa” al Circo Massimo a Roma per rinnovare il suo cordoglio e portare la sua solidarietà alle Forze armate italiane.

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