SCUOLA MATERNA DI BORGO SANT’ANTONIO: APPROVATO IL PROGETTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Rieti — Un ulteriore passo in avanti verso la modernizzazione e la sostenibilità del patrimonio edilizio scolastico cittadino. La Giunta comunale della Città di Rieti ha ufficialmente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) finalizzato agli interventi di efficientamento energetico della scuola materna di Borgo Sant’Antonio.

L’intervento, fortemente voluto e promosso dall’Assessore alla Manutenzione, Decoro Urbano e Frazioni Fabio Nobili, risponde alla programmazione dell’Amministrazione comunale orientata alla cura, alla manutenzione e all’adeguamento strutturale degli edifici pubblici, con una particolare attenzione riservata alle scuole frequentate quotidianamente dai più piccoli.

Il quadro economico e i finanziamenti

L’opera prevede un impegno economico complessivo di rilievo: a fronte di un importo dei lavori stimato in 154.292,22 euro, il quadro economico totale ammonta a 221.658,15 euro, comprensivo delle ulteriori somme a supporto gestite direttamente dall’Ente.

Il progetto gode del sostegno economico del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite il meccanismo del Conto Termico: il finanziamento riconosciuto, originariamente previsto in 219.924,25 euro, è stato rideterminato in 157.566,80 euro. La differenza necessaria alla copertura integrale dell’opera sarà garantita da un’apposita integrazione a carico dell’Amministrazione comunale pari a 64.091,35 euro.

Gli interventi previsti: comfort e risparmio energetico

Il progetto tecnico delinea un piano d’interventi strutturali e impiantistici mirati a ottimizzare le prestazioni energetiche dell’edificio, riducendo drasticamente i consumi e i costi di gestione. Nello specifico, il cronoprogramma prevede:

L’isolamento termico della copertura e delle pareti perimetrali;

della copertura e delle pareti perimetrali; La sostituzione degli infissi esistenti con infissi ad altissima efficienza;

esistenti con infissi ad altissima efficienza; Il rinnovamento completo dei corpi illuminanti , con l’adozione di tecnologie a basso consumo;

, con l’adozione di tecnologie a basso consumo; L’installazione di sistemi evoluti per la gestione e il controllo automatico degli impianti tecnologici;

per la gestione e il controllo automatico degli impianti tecnologici; La riqualificazione della climatizzazione invernale, mediante la rimozione del vecchio impianto e l’installazione di pompe di calore di ultima generazione.

L’obiettivo primario dell’amministrazione è duplice: da un lato, garantire un significativo incremento del comfort termico e ambientale negli spazi vissuti ogni giorno dai bambini e dal personale scolastico; dall’altro, perseguire una concreta efficienza energetica in un’ottica di sostenibilità ambientale e di razionalizzazione della spesa pubblica.

Con l’approvazione del PFTE, l’iter amministrativo procede speditamente verso le fasi successive, avvicinando l’apertura dei cantieri e la concreta realizzazione delle opere a beneficio della comunità di Borgo Sant’Antonio.