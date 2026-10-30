Il 7 novembre un’iniziativa dedicata a San Francesco tra itinerari urbani, fotografia e letture

La Giunta comunale della Città di Rieti ha approvato la co-organizzazione del progetto “Francesco, oltre il tempo – Uno sguardo contemporaneo sulla sua eredità”, promosso dall’Associazione Raffaello per Roma APS e in programma a Rieti sabato 7 novembre 2026, nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione della Valle Santa Reatina e del Cammino di Francesco.

La proposta, presentata dall’Assessore allo Sport e al Turismo Chiara Mestichelli, prevede un percorso urbano che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi cittadini legati alla memoria francescana. La partenza è prevista dal Ponte Romano, lungo il fiume Velino, con prosecuzione sul Lungovelino e nel centro storico, passando per via Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la statua di San Francesco, fino all’arrivo al Complesso di Sant’Agostino.

Qui, nella Sala delle Colonne, sarà allestita una mostra fotografica dedicata ai luoghi, ai simboli e ai valori della tradizione francescana, accompagnata da letture tratte dagli scritti del Santo, dal Cantico delle Creature agli insegnamenti sulla pace e sulla fraternità universale.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico “Iniziative celebrative 800 anni della morte di San Francesco d’Assisi”, intende proporre un dialogo tra patrimonio storico, spiritualità e linguaggi contemporanei, offrendo alla cittadinanza, agli studenti, alle famiglie e ai visitatori un’occasione di conoscenza e partecipazione.

L’iniziativa si inserisce nel progetto comunale “Il Cuore di Francesco nel Reatino” e contribuisce a consolidare il legame tra il centro storico di Rieti, i luoghi francescani della Valle Santa e i percorsi del Cammino di Francesco, promuovendo una modalità di fruizione culturale e turistica attenta alla conoscenza del territorio e alla partecipazione della comunità.