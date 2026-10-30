Approvato il programma “Lazio Rete Food” da oltre 134mila euro

Coinvolte 41 attività economiche in 20 Comuni

La Giunta comunale della Città di Rieti ha approvato il programma della rete di filiera “Lazio Rete Food”, un progetto di collaborazione tra 41 attività economiche del comparto agroalimentare distribuite in 20 Comuni delle province di Rieti, Viterbo e Latina, finalizzato a rafforzare le sinergie tra imprese, promuovere le produzioni locali e sviluppare il turismo enogastronomico.

La proposta, su iniziativa dell’Assessore allo Sviluppo Economico e ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli, consentirà al Comune di Rieti di partecipare all’avviso pubblico della Regione Lazio dedicato al finanziamento delle reti di imprese tra attività economiche su strada. Delle 41 attività aderenti, 12 hanno sede nel Comune di Rieti.

Il programma prevede un investimento complessivo di 134.209,25 euro, di cui 100.000 euro richiesti alla Regione Lazio, 29.209,25 euro di cofinanziamento comunale e 5.000 euro a carico delle imprese aderenti. Il contributo del Comune sarà previsto in caso di ammissione della proposta al finanziamento regionale, con copertura sul bilancio 2027/2029.

La rete nasce con l’obiettivo di mettere in relazione operatori della filiera agroalimentare, favorendo la collaborazione tra attività economiche e la costruzione di un’offerta integrata. Il programma è coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale per la promozione delle produzioni agroalimentari, del Terminillo e del turismo enogastronomico, con particolare attenzione alle potenzialità del sistema economico locale.

In caso di ammissione al finanziamento, le imprese aderenti costituiranno formalmente la rete attraverso un contratto di rete denominato “Lazio Rete Food”. Il Comune di Rieti assumerà il ruolo di soggetto beneficiario e referente amministrativo nei confronti della Regione Lazio, mentre il soggetto promotore curerà l’attuazione operativa del programma.

L’approvazione rappresenta un passaggio importante per favorire nuove forme di collaborazione tra imprese, ampliare le opportunità di promozione delle produzioni agroalimentari e costruire un sistema di relazioni capace di connettere economia, identità produttive e offerta turistica.