Regione Lazio, nuovo piano per l’economia locale: fondi europei e incentivi per la transizione digitale delle PMI

ROMA — Un’iniezione di liquidità e strumenti di garanzia per sostenere il tessuto produttivo laziale di fronte alle sfide dei mercati globali. La Regione Lazio ha approvato le nuove linee guida per la programmazione dei fondi strutturali europei (FESR), mettendo al centro degli interventi la competitività delle piccole e medie imprese, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale dei distretti industriali del territorio.

Finanziamenti a fondo perduto e credito agevolato

Il provvedimento economico introduce una dotazione finanziaria pluriennale destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato. Le risorse saranno veicolate attraverso bandi tematici gestiti in collaborazione con le associazioni di categoria e il sistema creditizio regionale, con una quota riservata ai progetti presentati da giovani imprenditori e start-up innovative.

Tra le misure chiave figura il sostegno agli investimenti in macchinari di nuova generazione, impianti per l’efficienza energetica e soluzioni software avanzate. L’obiettivo dichiarato dalla Pisana è ridurre i costi operativi delle imprese locali e incrementare la produttività complessiva dei comparti manifatturiero, agroalimentare e della logistica.

Sostegno ai distretti industriali e all’occupazione

Accanto all’innovazione dei processi aziendali, il piano regionale punta al rafforzamento delle filiere produttive locali, con particolare attenzione alle aree industriali delle province di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti. Verranno incentivate le aggregazioni di impresa e i progetti di rete idonei a promuovere l’export dei prodotti “Made in Lazio” sui mercati internazionali.

Sul fronte occupazionale, i contributi saranno vincolati al mantenimento e all’incremento dei livelli lavorativi, premiando le realtà aziendali che investono nella formazione continua dei dipendenti e nell’assunzione a tempo indeterminato di figure specializzate nei settori ad alto valore tecnologico.

L’Aula del Consiglio Regionale del Lazio alla Pisana. Fonte: Regione Lazio