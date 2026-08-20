AGRICOLTURA, COLDIRETTI LAZIO: ACCOLTA NOSTRA RICHIESTA DI SOSTEGNO REGIONALE PER RIDURRE I COSTI ASSICURATIVI

Coldiretti Lazio esprime soddisfazione per il contributo integrativo previsto dalla Regione Lazio per alleggerire il costo delle polizze assicurative sulle produzioni. Una misura che recepisce una proposta avanzata proprio da Coldiretti Lazio, per rafforzare gli strumenti di tutela delle aziende agricole.

“Accogliamo con favore un intervento che avevamo sollecitato alla Regione e che rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle nostre imprese – dichiara il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri –. Ridurre il peso dei premi assicurativi significa consentire a un numero maggiore di agricoltori di proteggere le proprie produzioni e il proprio reddito, in una fase in cui gli effetti dei cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più complessa e rischiosa l’attività agricola”.

Il contributo regionale, destinato alle produzioni del Lazio, andrà ad affiancare gli strumenti già previsti a livello nazionale e dalla Politica agricola comune, aumentando la quota di sostegno pubblico alla spesa sostenuta dalle aziende per le coperture assicurative.

Una misura particolarmente importante in un contesto segnato dalla crescente frequenza di eventi estremi, dalle ondate di calore prolungate alla siccità, fino a grandinate e precipitazioni violente, che possono compromettere in poche ore mesi di lavoro e investimenti.

“La gestione del rischio è ormai una delle grandi sfide dell’agricoltura – prosegue Granieri – e non può essere lasciata esclusivamente sulle spalle degli imprenditori. Per questo avevamo chiesto alla Regione Lazio un intervento capace di rendere più sostenibile il ricorso alle assicurazioni. Il fatto che questa proposta sia stata raccolta rappresenta un segnale importante di attenzione e di ascolto del mondo agricolo”.

Coldiretti Lazio sottolinea inoltre come la maggiore accessibilità alle coperture assicurative contribuisca non soltanto a tutelare le singole aziende, ma anche a garantire la continuità produttiva e la tenuta dell’intero sistema agroalimentare regionale.

“Ora è importante proseguire su questa strada – conclude Granieri – rafforzando gli strumenti di prevenzione e di gestione del rischio e continuando a costruire interventi che rispondano alle reali necessità delle imprese agricole del Lazio”.