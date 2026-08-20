Home CRONACA E ATTUALITA' AMBIENTE AGRICOLTURA, COLDIRETTI LAZIO: ACCOLTA NOSTRA RICHIESTA DI SOSTEGNO REGIONALE PER RIDURRE I...

AGRICOLTURA, COLDIRETTI LAZIO: ACCOLTA NOSTRA RICHIESTA DI SOSTEGNO REGIONALE PER RIDURRE I COSTI ASSICURATIVI

By
redazione
-
0
39
Lavori nei campi. La gestione del rischio climatico è una delle nuove sfide del settore. Foto d'archivio: [Coldiretti](https://corriere.it)

Coldiretti Lazio esprime soddisfazione per il contributo integrativo previsto dalla Regione Lazio per alleggerire il costo delle polizze assicurative sulle produzioni. Una misura che recepisce una proposta avanzata proprio da Coldiretti Lazio, per rafforzare gli strumenti di tutela delle aziende agricole.

“Accogliamo con favore un intervento che avevamo sollecitato alla Regione e che rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle nostre imprese – dichiara il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri –. Ridurre il peso dei premi assicurativi significa consentire a un numero maggiore di agricoltori di proteggere le proprie produzioni e il proprio reddito, in una fase in cui gli effetti dei cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più complessa e rischiosa l’attività agricola”.

Il contributo regionale, destinato alle produzioni del Lazio, andrà ad affiancare gli strumenti già previsti a livello nazionale e dalla Politica agricola comune, aumentando la quota di sostegno pubblico alla spesa sostenuta dalle aziende per le coperture assicurative.

Una misura particolarmente importante in un contesto segnato dalla crescente frequenza di eventi estremi, dalle ondate di calore prolungate alla siccità, fino a grandinate e precipitazioni violente, che possono compromettere in poche ore mesi di lavoro e investimenti.

“La gestione del rischio è ormai una delle grandi sfide dell’agricoltura – prosegue Granieri – e non può essere lasciata esclusivamente sulle spalle degli imprenditori. Per questo avevamo chiesto alla Regione Lazio un intervento capace di rendere più sostenibile il ricorso alle assicurazioni. Il fatto che questa proposta sia stata raccolta rappresenta un segnale importante di attenzione e di ascolto del mondo agricolo”.

Coldiretti Lazio sottolinea inoltre come la maggiore accessibilità alle coperture assicurative contribuisca non soltanto a tutelare le singole aziende, ma anche a garantire la continuità produttiva e la tenuta dell’intero sistema agroalimentare regionale.

“Ora è importante proseguire su questa strada – conclude Granieri – rafforzando gli strumenti di prevenzione e di gestione del rischio e continuando a costruire interventi che rispondano alle reali necessità delle imprese agricole del Lazio”.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Calciomercato Inter, colpo da 35 milioni: ufficiale l’arrivo di Curtis Jones dal Liverpool

SPORT redazione - 0
Trattativa lampo completata nella notte per il centrocampista inglese. La dirigenza regala ai nerazzurri il rinforzo ideale per la mediana in vista del debutto...

Calciomercato Napoli, doppio colpo in difesa per Allegri: ufficiali Badiashile e Favasuli

SPORT redazione - 0
Il club azzurro sblocca il mercato in entrata per rinforzare il reparto arretrato. Contatti continui in attacco con il Chelsea per l'innesto di Nicholas...

Calciomercato Juventus, si stringe per l’attaccante: offerta ufficiale per Francisco Conceição

SPORT redazione - 0
I bianconeri accelerano per l'esterno offensivo del Porto. Giuntoli studia la formula per sbloccare la trattativa e consegnare il rinforzo ideale per il reparto...

Calciomercato Roma, superati i 120 milioni di spesa: ufficiale l’arrivo di Rodrigo Mora per l’attacco

SPORT redazione - 0
OCCHIELLO: I giallorossi accelerano sul mercato estivo: blindato il talento portoghese classe 2007. Gli investimenti della proprietà superano i paletti, attesa per le prossime...

Caro calcio italiano, quanto ci costi?

SPORT redazione - 0
Per guardare in tv Serie A e coppe europee bisogna mettere a budget almeno 669 euro, quasi mille se si scelgono soluzioni di pagamento...

Il Campagnano Calcio in ritiro a Cascia

SPORT Danilo Ambrosetti - 0
Al fianco della squadra il patron Mirko Greco e il DG Giuseppe Basile per puntare alla vittoria in Promozione Entra nel vivo la preparazione estiva...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.