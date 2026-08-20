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CARABINIERI: MILANO, ESEGUITA UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 25ENNE PERUVIANO PER VIOLENZA SESSUALE

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I carabinieri di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne di origine peruviana, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una turista.  Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione investigativa, i fatti si sono svolti durante la notte del 9 Agosto 2026, quando una 21enne colombiana, in vacanza in Italia, si trovava in difficoltà a causa del cellulare scarico e dell’impossibilità di rintracciare l’ostello che aveva prenotato. Approfittando della situazione di vulnerabilità, il 25enne peruviano si è offerto di aiutarla, conducendola in un appartamento sito nel quartiere Calvairate.

Una volta all’interno, l’uomo l’ha aggredita fisicamente e minacciata costringendola a subire atti sessuali. Approfittando di un attimo di distrazione dell’aggressore, la donna è riuscita a fuggire in strada, ha raggiunto il capolinea di un tram, chiedendo aiuto all’autista, il quale ha immediatamente allertato i Carabinieri, che, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato l’appartamento e identificato l’uomo.

 Il destinatario della misura cautelare, allo stato, è solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

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