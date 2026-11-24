Il presente comunicato si trasmette al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.

“Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato uomo di cinquant’anni alla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di truffa aggravata commessa ai danni di una donna reatina.

La vicenda, denunciata il mese scorso dalla vittima presso gli uffici della Questura di Rieti, ha avuto origine dalla risposta ad un annuncio di vendita di calzature promosso sul social network Instagram, che traeva in inganno la parte offesa che ha proceduto al pagamento, tramite bonifico di € 120,00 sull’IBAN indicato dall’interlocutore, per l’acquisto di due paia di scarpe.

Il presunto venditore, tuttavia, dopo aver falsamente rassicurato la vittima circa l’avvenuta spedizione della merce acquistata, si rendeva irreperibile.

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti, all’esito di mirata attività d’indagine, attraverso immediati accertamenti telefonici, telematici e bancari, è riuscito a risalire con certezza all’identità dell’autore del reato, un pluripregiudicato pugliese, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, in particolare per truffe commesse con analogo modus operandi, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice.