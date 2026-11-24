INTENSIFICATI I CONTROLLI CON L’AUSILIO DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato che si affiancano all’attività di prevenzione quotidianamente svolta dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico attraverso le pattuglie delle Volanti.

Lo scorso fine settimana, su disposizione del Questore di Rieti, è stato svolto un servizio di controllo straordinario del territorio nel comune di Rieti con l’impiego di equipaggi della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, nell’ottica di una maggiore e capillare presenza delle pattuglie sul territorio per rafforzare la cornice di sicurezza generale e garantire un sereno svolgimento della vita dei cittadini.

L’attività ha interessato le principali arterie di accesso alla città oltre ad alcune aree cittadine periferiche considerate più sensibili, con la prioritaria finalità di prevenire e contrastare i reati predatori.

Complessivamente, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio del fine settimana, sono stati effettuati 11 posti di controllo che hanno consentito di identificare 276 persone, 36 delle quali con pregiudizi di polizia, e di sottoporre a controllo 126 veicoli e tre locali pubblici.

Inoltre, una persona è stata denunciata in stato di libertà per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, un’altra per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.

Infine, nella notte tra venerdì e sabato, un uomo è stato arrestato dagli Agenti della Volante per avere forzato un posto di controllo.



