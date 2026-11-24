UN ARRESTO E DUE DENUNCE

Microtelecamere nascoste sotto gli indumenti, batterie occultate nella biancheria intima, router nei calzini e minuscoli auricolari collegati a telefoni cellulari per ricevere dall’esterno le risposte ai quiz. Un sofisticato sistema fraudolento che consentiva a cittadini extracomunitari, residenti in diverse località italiane, di superare gli esami per la patente di guida anche con il massimo punteggio, nonostante la scarsa conoscenza della lingua italiana.

Nei giorni scorsi, nell’ambito di autonome attività di iniziativa di polizia giudiziaria finalizzate a prevenire e contrastare le frodi negli esami per il conseguimento della patente di guida, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino extracomunitario e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di altri due soggetti, nell’ambito di un’indagine su un sistema fraudolento volto ad alterare il regolare svolgimento delle prove teoriche.

In particolare, i militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rieti, grazie anche alla preziosa collaborazione della Direttrice e del personale della Motorizzazione Civile, hanno individuato sofisticati sistemi tecnologici utilizzati per ricevere dall’esterno le risposte ai quiz d’esame. Le modalità fraudolente prevedevano l’utilizzo di microtelecamere occultate sotto gli indumenti, alimentate da batterie nascoste nella biancheria intima, dispositivi router sistemati nei calzini e minuscoli auricolari praticamente invisibili, attraverso i quali i candidati ricevevano le risposte suggerite da complici esterni.

Un ulteriore sistema sfruttava le funzionalità audio messe a disposizione dalla Motorizzazione Civile per agevolare la comprensione dei quesiti. I candidati, pur conoscendo scarsamente la lingua italiana, richiedevano l’ausilio della lettura audio dei test mediante le cuffie disponibili durante l’esame. Attraverso un piccolo auricolare occultato nell’orecchio e collegato via Bluetooth a un telefono cellulare, l’audio delle domande veniva trasmesso all’esterno, consentendo ai complici di ascoltare i quesiti e suggerire in tempo reale le risposte corrette.

In entrambi i casi, i sistemi consentivano ai candidati di ricevere suggerimenti dall’esterno senza destare sospetti, completando le prove in tempi particolarmente rapidi e conseguendo anche il massimo punteggio, nonostante le difficoltà nella comprensione della lingua italiana.

Le schede relative agli esami sostenuti con modalità fraudolente sono state sottoposte a sequestro e le corrispondenti prove sono state annullate, impedendo così che gli esiti irregolarmente conseguiti potessero produrre effetti ai fini del rilascio della patente di guida.

Le successive perquisizioni, estese anche a un’autovettura, hanno consentito di rinvenire numerose domande di partecipazione agli esami teorici per il conseguimento della patente, riferibili ad altri cittadini extracomunitari residenti in diverse parti d’Italia, nonché smartphone, schede SIM e ulteriore materiale elettronico.

Gli elementi acquisiti hanno fatto emergere l’ipotesi di un sistema organizzato di assistenza fraudolenta, al quale si rivolgevano candidati provenienti anche da altre regioni per sostenere gli esami presso la Motorizzazione Civile di Rieti, con modalità potenzialmente utilizzate anche in precedenti sessioni.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti, proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità, della regolarità delle procedure amministrative e della sicurezza della circolazione stradale. Il conseguimento fraudolento della patente, infatti, può consentire l’abilitazione alla guida di persone prive delle necessarie conoscenze delle norme del Codice della Strada, con conseguenti rischi per l’incolumità degli utenti.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che per tutte le persone coinvolte vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.