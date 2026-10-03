RIETI: SORPRESO MENTRE RUBA IN APPARTAMENTO, ARRESTATO DAI CARABINIERI

Durante la scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti, hanno tratto in arresto uno straniero, cittadino albanese. ritenuto responsabili di tentato furto in abitazione e resistenza a un pubblico ufficiale.

L’operazione è avvenuta grazie ad una segnalazione giunta alla Centrale Operativa tramite il numero 112 e attivata da alcuni cittadini e passanti, insospettiti per la presenza di sconosciuti in prossimità di un’abitazione della città, nella zona residenziale “Regina Pacis – Molino della Salce”.

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri della Radiomobile, entrati all’interno dell’appartamento la cui porta era stata aperta con strumenti di effrazione, si sono trovati di fronte due uomini che alla vista del personale in uniforme desistevano dallo scopo di perpetrare un furto, tentando di procurarsi una via di fuga con energica resistenza attraverso violenti spintoni nei confronti degli operanti.

Grazie alla prontezza e alla professionalità del personale impiegato, uno dei due ladri è stato bloccato ed ammanettato, mentre l’altro è riuscito a scappare facendo perdere le sue tracce. Per il fuggitivo sono state attivate le ricerche. Durante le fasi della colluttazione, i due militari del Radiomobile intervenuti hanno riportato lesioni e sono stati successivamente medicati e curati dal personale sanitario dell’ospedale di Rieti.

Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato arrestato. L’intervento che conferma il costante impegno dell’Arma, si colloca nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti per assicurare una presenza costante sul territorio, con particolare attenzione nelle fasce orarie serali e notturne, al fine di rafforzare la sicurezza percepita dalla cittadinanza e a prevenire, attraverso una presenza capillare, i reati predatori e qualsiasi tipo di condotta pregiudizievole per la comunità reatina.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.