Il coraggio della bellezza: perché la cultura è l’unico vero argine contro il declino dei territori

Quando si parla di aree interne, di piccoli comuni e di quella vasta provincia italiana che costituisce la spina dorsale del Paese, si tende troppo spesso a derubricare il tema della cultura a un lusso superfluo. Una voce di bilancio comprimibile, un ornamento da concedere solo quando i conti sono in ordine e le emergenze primarie — strade, cantieri, servizi — sono state risolte.

È un errore di prospettiva tragico e miope. La cultura non è un passatempo per élite o una decorazione estetica: è il collante invisibile che tiene in piedi una comunità, il perimetro dentro cui si riconosce un’identità e, soprattutto, l’unico vero argine strutturale contro lo spopolamento e l’abbandono.

La desertificazione sociale prima di quella demografica

Un paese non muore soltanto quando i residenti diminuiscono o le saracinesche delle botteghe si abbassano per sempre. Un territorio muore quando perde la memoria di sé, quando i giovani non riconoscono più il valore delle radici che li hanno generati e quando la piazza principale cessa di essere un luogo di scambio, di racconto e di confronto per trasformarsi in un parcheggio anonimo.

La desertificazione culturale precede sempre quella demografica. Quando una comunità smette di produrre idee, di valorizzare le proprie peculiarità storiche, di promuovere la lettura, il teatro amatoriale, la musica, l’artigianato e la conoscenza del proprio passato, si spegne lentamente.

Dall’abbandono alla rinascita: il valore dei presidi diffusi

Eppure, proprio laddove la periferia sembra più lontana dai grandi flussi, la cultura sa dimostrarsi incredibilmente resiliente. Lo dimostrano quei piccoli comuni che, grazie alla caparbietà di amministratori illuminati, di associazioni locali, di storici di paese e di semplici cittadini innamorati della propria terra, riescono a trasformare le proprie debolezze in punti di forza:

I musei diffusi e gli archivi storici: Non cattedrali nel deserto, ma piccoli scrigni vivi dove la storia locale dialoga con il presente, diventando strumento didattico per le scuole e attrattiva per il turismo culturale.

Non cattedrali nel deserto, ma piccoli scrigni vivi dove la storia locale dialoga con il presente, diventando strumento didattico per le scuole e attrattiva per il turismo culturale. Le rassegne letterarie e i festival di borgo: Iniziative nate con pochi mezzi che riescono a portare intellettuali, scrittori e pensatori tra i vicoli, ribaltando la geografia della cultura e dimostrando che il pubblico risponde con entusiasmo quando l’offerta è autentica e lontana dalle logiche commerciali di massa.

Iniziative nate con pochi mezzi che riescono a portare intellettuali, scrittori e pensatori tra i vicoli, ribaltando la geografia della cultura e dimostrando che il pubblico risponde con entusiasmo quando l’offerta è autentica e lontana dalle logiche commerciali di massa. La trasmissione dei saperi artigianali e rurali: Tenere vivi i mestieri antichi, le tecniche di lavorazione della terra, i riti e le festività tradizionali significa custodire un patrimonio di intelligenza pratica che vale più di mille trattati teorici.

Una scelta di campo politica e civile

Investire in cultura nei nostri territori non significa riempire le agende di eventi estemporanei buoni solo per una foto ricordo. Significa compiere una scelta politica e civile di altissimo profilo: rimettere la persona, il pensiero e la bellezza al centro dell’azione amministrativa.

Un territorio che sa raccontarsi, che difende la propria storia e che offre stimoli intellettuali e aggregazione è un territorio che attraversa il futuro a testa alta. Perché le pietre antiche senza il racconto di chi le abita sono solo rovine; ma con la cultura, la memoria e la passione civile, tornano a essere le fondamenta su cui costruire il domani.