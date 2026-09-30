RIETI: I CARABINIERI ED I CACCIATORI DI SARDEGNA ARRESTANO UNO STRANIERO PER SPACCIO NEI BOSCHI DI CASAPENTA

Durante le ore pomeridiane di ieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, con l’ausilio di un’unità specializzata dell’Arma dei Carabinieri “Cacciatori di Sardegna”, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio del Comando Provinciale di Rieti, predisposto per la prevenzione ed il contrasto a reati in materia di stupefacenti in tutte quelle zone individuate come possibili piazze di spaccio. A seguito di un accurato rastrellamento, in un teatro operativo estremamente difficile, formato da una fitta e scoscesa area montuosa della località Casapenta, i Carabinieri notavano un vero e proprio bivacco, con degli attendamenti che venivano minuziosamente controllati; nel corso delle attività, due giovani nascosti nel fatiscente campeggio, alla vista del personale dell’Arma, iniziavano a fuggire nelle vicine zone campestri. Tempestiva è stata la reazione dei militari, i quali si muovevano con un inseguimento a piedi, riuscendo senza indugio ad intercettare uno dei due mentre l’altro riusciva a far perdere le proprie tracce nella densa vegetazione; per il fuggitivo sono state diramate le ricerche. Il comportamento elusivo del fermato induceva i militari ad una perquisizione personale sul posto, rinvenendo nella sua disponibilità circa 8 grammi di cocaina con 4 bilancini di precisione e vario materiale da confezionamento, unitamente ad un lungo coltello di 34 cm ed una somma in denaro contante di 12 MILA euro, ritenuti provento di attività illecita. Alla luce di quanto accaduto, stupefacente, lama e soldi venivano sequestrati e l’uomo dichiarati in stato di arresto, a disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti. Il coraggio dei militari nel perlustrare zone impervie e la prontezza dei Carabinieri intervenuti conferma l’ininterrotto impegno dell’Arma, attraverso una forte e decisa azione sul territorio, proiettata a prevenire e contrastare qualsiasi tipo di fenomeno di diffusione di stupefacenti che possa ledere la sicurezza non solo quella percepita dai cittadini, oltre a mettere in pericolo la salute e la vita delle persone e, in particolar modo, dei giovani.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.