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ROMA. INTERCETTATO DALLA POLIZIA DI STATO SU UN VOLO LOW COST PROVENIENTE DALL’INGHILTERRA UN RAGAZZO TURCO CONDANNATO PER OMICIDIO.

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Nella banca dati dell’Interpol, da circa 4 anni, a carico di un ragazzo turco, era inserita una “Red notice” per finire di scontare una pena per un omicidio commesso in patria. La Polizia di Stato lo ha intercettato su un volo partito dal centro dell’Inghilterra e diretto nel nostro Paese. 

La segnalazione che su un areo partito da East Midland e diretto all’aeroporto di Ciampino ci fosse un trentenne turco ricercato dalle autorità turche è arrivata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia alla Polaria di Ciampino. I poliziotti, acquisite le notizie necessarie, hanno individuato l’uomo quando era ancora a bordo del velivolo e, con le cautele del caso, lo hanno accompagnato nei loro Uffici.

Confermata l’identità del ricercato, il ragazzo è stato arrestato secondo le norme di diritto interno e internazionale ed accompagnato nel carcere romano di Regina Coeli, a disposizione della Magistratura.

Le ricerche erano attive dalla fine del 2022; il ragazzo era stato condannato a 10 anni di reclusione per la morte di un uomo -avvenuta nel 2020 durante una lite nella provincia turca di Diyarbakur – e deve scontare una pena residua di quasi 6 anni.

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