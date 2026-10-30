ROMA. TRAVISATI E RADIO COLLEGATI ASSALTANO CASSAFORTE DI UN GOLF CLUB E RESTANO NASCOSTI PER QUATTRO ORE

TRE COMPLICI ARRESTATI DALLA POLIZIA DI STATO

In assetto travisato e radio collegati tra loro, sono stati individuati ed arrestati dalla Polizia di Stato, in collaborazione con le guardie particolari giurate, tre uomini di nazionalità kossovara che avrebbero messo a segno un colpo all’interno di un golf club di Roma Nord, prima di nascondersi per circa quattro ore nel tentativo di guadagnare tempo e sottrarsi alle ricerche.

È quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo e del XIV Distretto Primavalle in riscontro ad una segnalazione all’ 1 1 2 (N.U.E.), che riferiva dell’intrusione di tre soggetti travisati in un prestigioso comprensorio sulla via Cassia.

Secondo quando ricostruito dagli investigatori, grazie alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza, i tre si sarebbero introdotti furtivamente nel perimetro privato, per poi dirigersi verso gli uffici amministrativi del golf club.

Dopo aver forzato una finestra, una volta guadagnatisi l’accesso ai locali, avrebbero puntato direttamente alla cassaforte, riuscendo ad asportarne il contenuto.

Il piano, tuttavia, avrebbe privilegiato, rispetto ad una fuga immediata, una permanenza “schermata” all’interno del comprensorio. I tre si sarebbero distribuiti lungo il perimetro, sfruttando la vegetazione come riparo e mantenendo tra loro un costante collegamentoradio, secondo uno schema di copertura reciproca funzionale a monitorare le possibili vie di fuga ed eludere le ricerche.

La ricostruzione investigativa avrebbe consentito di documentare, infatti, un arco temporale di quattro ore tra la prima intrusione ed il momento in cui gli equipaggi della Polizia di Stato, coadiuvati dal personale di vigilanza privata del golf club, hanno dato il via all’irruzione.

I complici, prima di essere bloccati, avevano cercato di opporre resistenza alle guardie particolari giurate nel tentativo di aprirsi un varco lungo una delle possibili direttrici di fuga.

Nel corso delle successive perquisizioni sono state rinvenuti e sequestrati arnesi da scasso ed un’ascia, di cui uno degli odierni indagati avrebbe provato a liberarsi durante la corsa, oltre alle radio ricetrasmittenti utilizzate per comunicare in sicurezza nel corso dell’incursione.

Al loro seguito è stata poi trovata una busta contenente l’intero valore della refurtiva, per un ammontare complessivo di circa 2500 euro.

Per tutti è scattato l’arresto in flagranza, che è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio. Sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina impropria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.