Lunedì 30 novembre, alle 14.30, nella Sala stampa di Montecitorio, un incontro dedicato al volume “Tra politica, tecnologia e vita quotidiana”. Con l’autore dialogheranno Pino Bicchielli, Lorenzo Cesa e Mario Polichetti. Modera la giornalista Erika Noschese.

La generazione degli anni Ottanta, i suoi cambiamenti, le trasformazioni della società e il rapporto tra politica, tecnologia e vita quotidiana. Sono questi i temi al centro di “Generazione ’80 – Tra politica, tecnologia e vita quotidiana”, il libro di Andrea Pellegrino, edito da Ora Edizioni, che sarà presentato lunedì 30 novembre 2026, alle ore 14.30, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4, a Roma.

Un appuntamento che rappresenta un’occasione di confronto e riflessione su una generazione che ha attraversato profonde trasformazioni culturali, politiche e tecnologiche, vivendo il passaggio da un mondo analogico a una società sempre più digitale. Un racconto generazionale che ripercorre esperienze, cambiamenti e momenti di una stagione che continua a influenzare il presente.

A dialogare con l’autore saranno l’onorevole Pino Bicchielli, deputato, l’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Udc, e il dottor Mario Polichetti, responsabile del Dipartimento nazionale sanità dell’Udc.

A moderare l’incontro sarà Erika Noschese, giornalista e direttrice di Le Cronache 360.

Con questa pubblicazione, Andrea Pellegrino propone una riflessione che intreccia memoria personale e collettiva, politica e società, restituendo uno spaccato di un’epoca e delle sue evoluzioni. Un viaggio nella memoria degli anni Ottanta, ma anche uno sguardo sulle trasformazioni che hanno contribuito a definire il mondo contemporaneo.

L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre, alle ore 14.30, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, a Roma.

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