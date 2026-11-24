Vallepietra: il Sindaco Mioni e il Rettore Don Ponzi smentiscono le voci sulla chiusura del Santuario della SS. Trinità e rilanciano con il piano di opere

Mentre c’è chi tenta di alimentare allarmismi infondati attraverso comunicati diffusi da sigle prive di qualsiasi riconoscimento ufficiale (si fa riferimento al Comitato Civico Vallepietra), l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Mioni risponde con l’unico linguaggio che conta: quello dei fatti, dei cantieri aperti e dei risultati concreti per il futuro di Vallepietra e del suo Santuario. A fare fronte comune contro la disinformazione è anche il Rettore del Santuario, Don Alberto Ponzi, attraverso una nota congiunta firmata insieme al primo cittadino. Prima di tutto, è doveroso fare chiarezza e smentire categoricamente le voci su presunte chiusure straordinarie o impreviste del Santuario. Chi conosce la storia e la vita del luogo sa bene che il Santuario della Santissima Trinità osserva da sempre una regolare chiusura invernale, da novembre ad aprile. Lungi dall’essere un blocco improvviso, questa finestra temporale viene oggi sfruttata in modo strategico e lungimirante dall’Amministrazione: una programmazione intelligente “a step” che consente di eseguire i complessi lavori di messa in sicurezza e riqualificazione durante i mesi invernali, preservando integralmente la stagione estiva e garantendo la piena fruibilità ai pellegrini nei periodi di maggiore affluenza. Nel comunicato congiunto, il Sindaco ing. Daniele Mioni e il Rettore Don Alberto Ponzi rassicurano pellegrini, turisti e operatori del settore spiegando che, dalla riapertura del luglio 2024, il Santuario è sempre stato in linea con le prescrizioni dei vigili del fuoco e della Regione, con cui l’Amministrazione è in costante contatto. L’attuale ordinanza di chiusura dei luoghi, valida dal 4 novembre 2026 al 1° aprile 2027, è stata emanata su richiesta della Regione Lazio per intervenire in tempi rapidi tramite il dispositivo di somma urgenza, coincidendo con la consueta pausa invernale senza alterare in alcun modo la stagione futura. Di conseguenza, né la ricorrenza del 16 febbraio (prevista con autorizzazione speciale) né la riapertura del 1° maggio sono a rischio: entrambi i momenti rappresenteranno l’occasione per mostrare un Santuario ancora più protetto e accessibile ai fedeli. Nella nota ufficiale, inoltre, l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di querelare per calunnia e diffamazione chiunque diffonda notizie non aderenti ai fatti.

La narrazione di un immobilismo amministrativo si scontra frontalmente con la realtà di un piano di investimenti senza precedenti: ben 18 milioni di euro di appalti messi in campo per trasformare, mettere in sicurezza e valorizzare l’intero comprensorio. Un lavoro incessante che ha già prodotto risultati tangibili sotto gli occhi di tutti.

Negli ultimi due anni, l’azione amministrativa ha portato all’apertura e alla conclusione di ben tre cantieri direttamente nell’area del Santuario, tra cui la recente ultimazione della posa delle reti di protezione, e si appresta ora ad avviare il quarto cantiere, a dimostrazione di una continuità operativa che non conosce soste. A questi interventi si affiancano inoltre due fondamentali opere di messa in sicurezza lungo la strada provinciale, indispensabili per garantire un accesso agevole e protetto a chiunque raggiunga Vallepietra.

Non si tratta di promesse o di polemiche sterili, ma di opere strutturali visibili che migliorano, anno dopo anno, l’accessibilità e l’accoglienza del Santuario. A certificare la bontà di questa visione non sono le parole, ma i numeri: i flussi dei visitatori e dei pellegrini sono in costante crescita, confermando il Santuario della Santissima Trinità come un polo spirituale e turistico vivo, sicuro e sempre più attrattivo. L’Amministrazione del Sindaco Daniele Mioni prosegue dunque dritta per la sua strada, respingendo al mittente i tentativi di screditare un lavoro intenso e produttivo, con la consapevolezza che il bene di Vallepietra si costruisce con i progetti, i cantieri e la serietà istituzionale.

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