Roma, 24 novembre 2026 – Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha promosso, presso la caserma “Salvo D’Acquisto” di Roma, il convegno dal titolo “Oltre il silenzio. Prevenzione, ascolto e tutela delle vittime vulnerabili”. L’incontro ha riunito esperti del mondo istituzionale, giudiziario, accademico e imprenditoriale per fare il punto sulle strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, dopo aver ringraziato il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, On. Martina Semenzato, ha richiamato il significato del titolo dell’iniziativa: superare le barriere culturali che ancora frenano la denuncia, contrastando l’isolamento della vittima, la paura del giudizio, l’indifferenza, il ricatto affettivo ed economico. Il Generale Luongo ha

tracciato il bilancio dell’impegno dell’Istituzione nei primi nove mesi del 2026: a fronte di 61 femminicidi e oltre 61.000 delitti da “Codice Rosso” registrati in Italia, l’Arma ha perseguito oltre il 71% di questi reati a livello nazionale, traendo in arresto 7.598 persone (+12% rispetto all’anno precedente). Sottolineando come dietro ogni numero ci sia una persona che ha subito violenza e ribadendo la necessità di intercettare i segnali premonitori per prevenire le tragedie, il Comandante Generale ha annunciato che dal prossimo 1° gennaio la “Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere” potrà contare sugli psicologi militari per la formazione lungo tutta la linea territoriale e sull’avvio di protocolli d’intesa con gli Ordini regionali e le associazioni locali. In chiusura, richiamando la necessità di abbattere le barriere culturali che frenano la denuncia, ha definito le oltre 4.500 Stazioni Carabinieri delle vere e proprie “porte della speranza”, luoghi in cui trovare professionalità, aiuto immediato e quell’ascolto capace di restituire dignità e libertà.

Nel corso del convegno è intervenuta la Prof.ssa Anna Maria Giannini, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza”, la quale ha approfondito l’importanza della professionalità nella prevenzione e nell’intervento nei casi di violenza di genere.

Il Dott. Stefano Cuzzilla, Presidente di “4.Manager”, ha messo in luce il valore del protocollo d’intesa siglato con l’Arma dei Carabinieri per diffondere la cultura del rispetto e della prevenzione anche nei luoghi di lavoro, richiamando il divario tra parità legale e reale autonomia economica delle donne, evidenziando le responsabilità della classe dirigente nell’ascolto, nel riconoscimento dei segnali di rischio e nella tutela delle lavoratrici.

Il confronto ha visto inoltre i contributi del Dott. Valerio de Gioia, dedicato alle criticità nella fase della denuncia delle violenze domestiche, della Prof.ssa Leila Picco, rappresentante di Soroptimist International d’Italia, sull’impatto culturale del progetto “Una stanza tutta per sé”, della Dott.ssa Melania Scali del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi, sui fattori di stabilizzazione della violenza di genere e sul contributo della psicologia giuridica, e della Dott.ssa Federica Melcarne, sulla “restituzione della soggettività” per aiutare le donne a tornare protagoniste attive della propria vita e delle proprie scelte.

Nel corso della giornata sono intervenuti altri rappresentanti dell’Arma, espressione di alte professionalità maturate tanto nell’organizzazione territoriale quanto nei reparti di specialità: un patrimonio di competenze messo quotidianamente al servizio delle comunità, per garantire alle vittime vulnerabili ascolto qualificato, protezione concreta e una costante presenza istituzionale.

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