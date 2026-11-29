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NTRODOCO (RI) – Il grande teatro di prosa torna protagonista nella Valle del Velino con uno dei capolavori assoluti della drammaturgia europea. Sabato 5 dicembre, alle ore 21, il sipario del Teatro Sant’Agostino di Antrodoco si alzerà su «Il malato immaginario» di Molière, interpretato da Edoardo Siravo nel ruolo di Argante, per una produzione firmata Teatro Belli con l’adattamento e la regia di Carlo Emilio Lerici.

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per il nuovo appuntamento inserito nel cartellone di «TRA – Teatro in rassegna. Percorsi culturali e paesaggistici nella Valle del Velino», il programma dedicato a teatro, musica e danza sostenuto dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Varrone con la partecipazione dei Comuni di Antrodoco e Castel Sant’Angelo.

Sulla scena, Siravo dà corpo e voce all’ossessione di Argante, uomo prigioniero della propria ipocondria e del terrore costante della malattia e della morte. L’allestimento diretto da Lerici sposta l’azione in un primo Novecento immaginario e stilizzato, affidandosi a un registro diretto e immediato, capace di dialogare con la sensibilità del pubblico contemporaneo. Oltre alla vis comica grottesca, lo spettacolo mette a nudo l’opportunismo di chi circonda il protagonista — a cominciare dalla moglie Belinda, in cerca dell’eredità — e il dogmatismo di una medicina ridotta a vuoto rituale e strumento di potere.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro, con riduzione a 10 euro riservata a studenti e insegnanti. È possibile prenotare il proprio posto inviando una email all’indirizzo succedeinsabina@gmail.com oppure scrivendo tramite WhatsApp al numero 380 7565792 ; ad Antrodoco le prenotazioni si raccolgono inoltre presso l’attività «Il mio angolo», lungo Corso Roma.

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