Pittore e scultore, ha attraversato oltre sessant’anni di storia dell’arte con una ricerca originale, tra materia, mito e alchimia. La sua opera lascia un segno profondo nella cultura e nel territorio di Frosinone.

Si è spento Fernando Rea, artista tra le figure più significative del panorama culturale del territorio frusinate, protagonista di un lungo e articolato percorso di ricerca che, dalla pittura alla scultura, ha attraversato oltre sessant’anni di storia artistica italiana.

Nato a Isola Liri nel 1935, diplomato all’Istituto d’Arte di Roma e docente di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico di Frosinone, Rea aveva iniziato a dipingere nel 1952, dando avvio a un’esperienza creativa destinata a svilupparsi attraverso linguaggi, materiali e sperimentazioni sempre nuovi.

Il suo percorso artistico si era presto distinto per originalità e impegno. Nel 1961 aveva ricevuto la medaglia d’oro alla III Mostra degli Artisti di Roma e del Lazio, al Palazzo delle Esposizioni, mentre nel 1963 era stato tra i fondatori del Gruppo 5 di Nuova Realtà, esperienza collettiva che interpretava, attraverso una ricerca sulla densità dell’immagine e sui suoi significati, le tensioni intellettuali, politiche e sociali di una stagione cruciale della cultura italiana. Nel 1966 un altro importante riconoscimento, la medaglia d’oro al Prix Segnatures di Cannes.

A partire dagli anni Settanta, la sua ricerca si era progressivamente estesa alla scultura. I temi della pittura, in particolare quelli sviluppati nel ciclo della Giungla mediterranea, avevano trovato nuove forme espressive in originali costruzioni plastiche realizzate con materiali diversi: latta, ferro, legno, spago e cartone. Una sperimentazione che avrebbe successivamente incontrato il marmo, lavorato nelle cave di Pietrasanta, e che avrebbe accompagnato la sua riflessione sul rapporto tra materia, forma e dimensione simbolica.

Gli anni Ottanta e Novanta avevano segnato una nuova fase della sua ricerca, sempre più orientata verso l’ermetismo, l’alchimia e il mito. Nel 1993 aveva redatto il Manifesto della Mitarte, dando una precisa direzione teorica alla propria sperimentazione: il mito come strumento privilegiato per risalire alle radici originarie della cultura occidentale.

Numerose le testimonianze pubbliche del suo lavoro. Nel 1988 il Comune di Frosinone aveva collocato nel centro storico la sua Fontana Alchemica. Nel 1993 aveva realizzato le vetrate e i portali monumentali della chiesa di Santa Maria Goretti, mentre nel 1995 aveva portato a termine Il Trionfo di Dioniso, grande opera destinata alla Camera di Commercio di Frosinone. Nel 2003 aveva realizzato Il recinto della Pace, fontana monumentale collocata nella piazza di Santa Maria a Frosinone. A queste opere si aggiungono le vetrate scultoree e gli arredi sacri della nuova chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, completati nel 2005, e i due dipinti di grande formato destinati al Tribunale di Frosinone.

La sua produzione aveva trovato spazio anche in importanti istituzioni museali. Nel 2001 il Museo Bargellini di Pieve di Cento aveva acquisito tre sue opere pittoriche per la collezione permanente, mentre la Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino aveva accolto dieci opere rappresentative del suo percorso, a partire dagli anni Sessanta. Successivamente anche i musei di Crotone e Campobasso avevano acquisito lavori dell’artista.

Il suo percorso era stato accompagnato dall’attenzione di importanti studiosi e critici d’arte. Tra le pubblicazioni a lui dedicate figurano la monografia Rea, curata da Enrico Crispolti nel 1978, La pittura quale cerchio sacrale, edita dalla Provincia di Frosinone nel 1990, e Fernando Rea. Il Convito degli Dei, pubblicata nel 1992. Nel 2000 Giorgio Di Genova lo aveva inoltre inserito nella sua Storia dell’Arte Italiana. Generazione anni ’30.

Pittore, scultore e instancabile sperimentatore, Fernando Rea ha costruito nel tempo un universo espressivo personale, nel quale la materia si è fatta simbolo, la forma si è caricata di significati arcaici e il mito è diventato una chiave di lettura del presente. La sua opera, presente in collezioni pubbliche e private italiane e straniere, testimonia una ricerca mai interrotta, animata dalla volontà di superare i confini tra le discipline e di esplorare le possibilità più profonde del linguaggio artistico.

Con la sua scomparsa, il mondo dell’arte e la comunità culturale del territorio perdono un protagonista di grande originalità, un artista che ha saputo lasciare nella città di Frosinone e nel panorama artistico nazionale testimonianze concrete e durature del proprio lavoro.

Resta la sua opera, con la forza delle immagini, della materia e dei simboli, e resta il patrimonio di una ricerca artistica che continuerà a parlare anche alle generazioni future.

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