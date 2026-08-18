 CARABINIERI: VICOPISANO (PI), TRAVOLGE PEDONE E SCAPPA SENZA PRESTARE SOCCORSO

RINTRACCIATO IL RESPONSABILE DELL’OMICIDIO STRADALE.

L’intervento è scattato intorno alle ore 03:10 in Viale XX Settembre a Vicopisano, dove una pattuglia dell’Arma, già impegnata in zona nei consueti servizi di controllo del territorio, è giunta a seguito della segnalazione di un uomo trovato riverso sull’asfalto. Il personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto unitamente ai militari, ha purtroppo potuto solo constatare il decesso del pedone, travolto da un veicolo che si era dato alla fuga senza prestare alcun soccorso.

Immediatamente sono scattate le indagini. I rilievi tecnico-scientifici condotti sul luogo dell’incidente dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Pontedera, hanno permesso di repertare sulla sede stradale diversi frammenti del mezzo investitore, tra cui lo stemma frontale di un’autovettura. La successiva e rapida analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza di un esercizio pubblico di zona ha confermato il transito di un veicolo della medesima marca in orari perfettamente compatibili con l’investimento.

L’intuito investigativo degli operanti ha consentito di collegare tali indizi a un controllo di polizia eseguito poco prima, durante il medesimo turno di servizio in una frazione vicina, a carico di un soggetto già noto agli uffici, a bordo di un’autovettura corrispondente per modello e colore.

I Carabinieri si sono quindi recati presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo l’autovettura all’interno del garage di pertinenza. Il veicolo, che presentava la parte anteriore completamente distrutta e il parabrezza infranto con evidenti tracce ematiche, è stato immediatamente posto sotto sequestro penale per i successivi accertamenti di laboratorio.

La straordinaria rapidità d’intervento e la profonda conoscenza del territorio da parte dei reparti procedenti hanno permesso di fare piena luce sulla dinamica dei fatti e chiudere il cerchio attorno al responsabile nell’arco di pochissime ore.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.