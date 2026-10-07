CASTELLI ROMANI: “ROTTA” DELLA COCAINA TRA MARINO E CASTEL GANDOLFO

CIRCA 5 CHILI DI STUPEFACENTE NEL BORSONE DELLA PALESTRA E 40MILA EURO “IN STIVA”. DUE ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO.

Una bicicletta lungo la tratta Castel Gandolfo-Marino, un’auto in attesa e, nel mezzo, un borsone da palestra contenente circa 5 chili di cocaina: è la sequenza intercettata dalla Polizia di Stato sul lungolago di Albano, che ha portato all’arresto di due uomini, ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed al sequestro di altri 40 mila euro in contanti, ritenuti verosimile provento della loro vendita al dettaglio.

A mettere gli investigatori del III Distretto Fidene- Serpentara sulle tracce della presunta “rotta” della droga è stato il movimento di uno dei due complici, sottoposto al regime della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi dalla propria abitazioneper due ore nella fascia mattutina. Proprio durante quella finestra temporale, l’uomo, cinquantunenne originario di Marino, è stato intercettato mentre, con uno zaino in sella ad una bicicletta, lasciava Castel Gandolfo in direzione della sua città natale.

Gli agenti ne hanno seguito il tragitto fino al momento dell’incontro con un’autovettura in una traversa. Attorno ad un incontro, durato il tempo di un incrocio di borse, si sarebbe consumato lo scambio che ha svelato la presunta “rotta” dello spaccio.

Gli investigatori hanno atteso che il “passaggio di consegne” si completasse prima di entrare in scena.

Tra il borsone consegnato brevi manu e la ruota di scorta, sono stati rinvenuti circa 5 chili di cocaina, avvolti in involucri termosaldati contrassegnati dall’effige di un aereo come “firma” della partita di stupefacente. In ‘stiva’, insieme ai panetti di droga, erano custoditi anche circa 40.000 euro in contanti.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nelle rispettive abitazioni degli odierni indagati. Nel dettaglio, in un fabbricato di pertinenza all’abitazione in uso al cinquantunenne ristretto ai domiciliari sono stati rinvenuti ulteriori 1.000 euro in contanti, insieme ad appunti manoscritti verosimilmente riconducibili alla gestione contabile dell’attività.

Per entrambi è scattato l’arresto per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.