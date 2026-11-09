Ed Light: a soli 10 anni, tra nuovi singoli radio e un album in arrivo

Il giovane artista romano Edoardo Dinacci ,in arte Ed Light continua a coltivare la sua passione per la musica. Dopo le prime pubblicazioni e le esperienze radiofoniche, si prepara a lanciare due nuovi singoli a novembre e il suo primo album a gennaio 2027.

Edoardo, la tua avventura musicale continua a crescere. Come stai vivendo questo momento?

Sono molto felice perché sto facendo quello che mi piace davvero. Ogni nuova canzone è un’emozione diversa e ogni volta imparo qualcosa di nuovo. Mi piace vedere che le persone ascoltano la mia musica e si interessano a quello che faccio. Per me è tutto molto bello e mi sto divertendo tantissimo.

A novembre arriveranno due nuovi singoli. Ci racconti qualcosa?

Sì! Il 13 novembre uscirà No Limit e il 20 novembre Fuori Orario. Sono due canzoni diverse, ma entrambe mi rappresentano. No Limit parla della voglia di andare avanti, di credere in se stessi e di non porsi limiti. Fuori Orario ha un’energia diversa e un ritmo che mi piace tantissimo. Non vedo l’ora che possiate ascoltarle!

Come nascono le tue canzoni? Quanto partecipi alla loro realizzazione?

Partecipo a tutto il percorso creativo. Mi piace scegliere le basi, trovare le idee e lavorare sui testi. Collaboro con l’artista Simone Capuana, in arte Flame, che mi aiuta a sviluppare le mie idee e a trasformarle in canzoni. Lavoriamo insieme presso la mia casa di produzione, Beatmaster Studio, con il supporto del mio mentore Marco Meschini, che mi segue e mi accompagna nel mio percorso artistico. È un bellissimo lavoro di squadra, dove posso imparare tante cose nuove, ma soprattutto esprimere la mia creatività e mantenere il mio stile personale.

Che rapporto hai con Flame?

Con Flame ho un rapporto bellissimo. Oltre a essere un artista da cui imparo tante cose, per me è diventato anche un amico. Ci divertiamo molto quando lavoriamo insieme, scherziamo, ci confrontiamo e lui mi incoraggia sempre a dare il massimo. Mi piace perché ascolta le mie idee e mi aiuta a realizzarle.

Hai già pubblicato diversi brani. Ce n’è uno al quale sei particolarmente legato?

Ogni canzone per me è speciale perché rappresenta un momento diverso. Back to School, per esempio, è stata un’esperienza bellissima, soprattutto per la realizzazione del videoclip. Mi sono divertito tantissimo e ho avuto la possibilità di condividere questa esperienza con altri ragazzi. Però sono molto emozionato anche per le nuove uscite.

In questi mesi hai partecipato anche a diverse interviste radiofoniche. Com’è stata questa esperienza?

Bellissima! All’inizio ero un po’ emozionato, ma poi mi sono divertito tantissimo. Mi piace raccontare come nasce la mia musica e rispondere alle domande. Ogni intervista è diversa e mi permette di conoscere nuove persone. È anche una bella soddisfazione sapere che le mie canzoni possono essere ascoltate da un pubblico sempre più grande.

Hai soltanto dieci anni e già tanti impegni. Come riesci a conciliare scuola, musica e sport?

Cerco di organizzarmi bene! La scuola viene prima di tutto, ma appena ho tempo mi dedico alla musica. Continuo anche a fare sport e a suonare gli strumenti. A volte le giornate sono molto piene, però quando fai qualcosa che ti piace trovi sempre il tempo. E naturalmente mi piace anche giocare e stare con i miei amici.

Cosa ti piace di più del mondo della musica?

Mi piace il fatto che attraverso una canzone posso esprimere quello che penso e quello che sento. Mi piace anche tutta la parte creativa, da quando nasce un’idea fino a quando ascolto il brano finito. E poi entrare in studio di registrazione è sempre una grande emozione!

Ti aspettavi di ricevere così tanto interesse in così poco tempo?

Sinceramente no! Ho iniziato perché amo la musica e volevo provare a realizzare qualcosa di mio. Vedere che le persone ascoltano le mie canzoni, guardano i video e mi seguono è una cosa che mi rende davvero felice. Mi dà ancora più voglia di continuare.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Ci sono tantissime novità! Dopo No Limit e Fuori Orario, entro dicembre dovrebbero uscire altre canzoni. Stiamo lavorando molto e abbiamo ancora diverse sorprese. Il progetto più importante, però, è il mio primo album, che dovrebbe uscire a gennaio 2027. Sarà una raccolta di brani che raccontano il mio percorso musicale fino a oggi.

Come immagini il tuo futuro nella musica?

Mi piacerebbe continuare a scrivere canzoni, realizzare videoclip e magari un giorno cantare davanti a un pubblico molto grande. Però voglio vivere tutto un passo alla volta, divertirmi e continuare a fare quello che amo.

Se dovessi mandare un messaggio ai ragazzi della tua età che hanno un sogno, cosa diresti?

Direi di crederci sempre e di non avere paura di provare. Non bisogna arrendersi se qualcosa non riesce subito, perché si può sempre migliorare. L’importante è divertirsi, impegnarsi e non smettere mai di sognare.

Per concludere, cosa vuoi dire a tutte le persone che ti seguono?