FARA IN SABINA. AGGRESSIONE ALL’ESTERNO DI UN LOCALE: I CARABINIERI IDENTIFICANO DUE DEI RESPONSABILI

I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno identificato due dei presunti responsabili dell’aggressione avvenuta, nella notte dello scorso 30 maggio, all’esterno di un noto locale di intrattenimento del comune di Fara in Sabina.

Si tratta di due fratelli, rispettivamente di 21 e 14 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due giovani, al termine della serata, per futili motivi, avrebbero aggredito un altro ragazzo con l’ausilio di un bastone in legno, in concorso con un terzo individuo, tuttora in corso di identificazione.

Dopo l’aggressione, gli autori si sono dati immediatamente alla fuga a bordo di un veicolo intestato a terzi. Durante la concitata manovra di allontanamento, il mezzo ha urtato un’autovettura in sosta nel parcheggio del locale, fortunatamente vuota al momento dell’impatto.

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, dove le sono state riscontrate lesioni, fortunatamente non particolarmente gravi.

Grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alla tempestiva attività d’indagine avviata dai Carabinieri di Passo Corese, è stato possibile risalire in breve tempo all’identità dei due fratelli.

I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti e alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti ed indagini finalizzati a rintracciare il terzo complice coinvolto nella vicenda.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.