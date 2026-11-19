Stampa / Salva PDF

Ha aperto ufficialmente i battenti il Gold Club Pilates, il nuovo centro di 240 mq inaugurato mercoledì 18 novembre 2026 in via di Vigna Stelluti 3. Ideato da Francesca Gordiani e Emanuela Lupi, lo spazio nasce con l’ambizione di andare oltre il concetto tradizionale di studio per proporsi come un vero e proprio Club esclusivo, pensato per unire allenamento e rigenerazione in un approccio a 360 gradi.

Un’offerta completa tra allenamento dinamico e relax

All’interno del Club, il movimento si declina in diverse discipline pensate per favorire equilibrio, energia e connessione con il proprio corpo attraverso lezioni dinamiche, sfidanti e contemporanee. L’offerta spazia da:

Pilates Reformer

Matwork

Cadillac

Yoga

A completare l’esperienza c’è un’area benessere riservata ai soci, dotata di sauna e massaggi, concepita come una pausa rigenerante lontano dalla frenesia quotidiana.

Design d’ispirazione metropolitana e attrezzature top di gamma

L’atmosfera del centro è fresca, dinamica ed energica e richiama le tendenze dei club e degli studi di New York e Londra. Il progetto architettonico, firmato dallo studio TiCo architettura, fonde il Pilates con il design puntando su tonalità chiare e luci calde messe in risalto dai contrasti neri di ispirazione industriale.

Gli arredi giocano sull’alternanza delle forme: gli archi dialogano con le strutture rettangolari, mentre le nicchie retroilluminate dalle linee curve ammorbidiscono l’austerità degli specchi rettangolari, rendendo ogni accessorio parte integrante dell’ambiente. Sul fronte tecnico, sono stati scelti macchinari di fascia alta della linea align-pilates, selezionati per assicurare comfort durante l’allenamento.

L’inaugurazione e i volti presenti

L’evento di apertura del Gold Club Pilates, curato da Elena Parmegiani, ha richiamato attrici, influencer, professioniste e appassionate della disciplina. Tra i presenti all’inaugurazione figurano Valentina Bivona, Brunella Cacciuni, Katia Pedrotti con la figlia Matilda Pacelli, Paola Quattrini, Lidia Vitale, Nathaly Caldonazzo, Eleonora Albrecht, Maria Monsè, Giada Benedetti, la pittrice Anfissa Vassè, la designer Petrana Colesanti e l’art manager Michele Crocitto. Le immagini dell’opening portano la firma di Giancarlo Fiori.

Le fondatrici: due percorsi tra moda, danza e Pilates

Dietro il nuovo progetto ci sono due professioniste con un bagaglio formativo e lavorativo articolato: