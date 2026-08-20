Il Campagnano Calcio in ritiro a Cascia

Al fianco della squadra il patron Mirko Greco e il DG Giuseppe Basile per puntare alla vittoria in Promozione

Entra nel vivo la preparazione estiva del Campagnano Calcio. La formazione della provincia di Roma si trova attualmente a Cascia, in Umbria, per il tradizionale ritiro pre-campionato, in corso dal 17 agosto fino a domenica 23 agosto. Sette giorni di lavoro intenso per preparare al meglio le sfide del prossimo campionato di Promozione. A seguire da vicino ogni passo dei ragazzi in terra perugina è presente lo stato maggiore del club, guidato dal patron, il Cavaliere Mirko Greco, e dal Direttore Generale, il dott. Giuseppe Basile. La loro costante presenza al fianco della squadra testimonia la solidità del progetto societario, la compattezza dell’ambiente e la grande vicinanza alla guida tecnica e ai calciatori in vista di un’annata ricca di aspettative. Le ambizioni del Campagnano Calcio sono chiare. La società punta ai vertici della classifica, alimentando forti speranze per la vittoria finale del campionato grazie a un gruppo unito e guidato dai valori del sacrificio e dell’orgoglio per la maglia. “Vedere i ragazzi lavorare con questa intensità qui a Cascia -commenta il Cavaliere Mirko Greco- mi riempie di orgoglio e fiducia. Abbiamo costruito una rosa competitiva e non vogliamo porci limiti. Siamo qui per gettare le basi di un’annata vincente. Il nostro obiettivo è portare il Campagnano Calcio più in alto possibile e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Questo campionato di Promozione ci vedrà protagonisti”.

“Il ritiro di Cascia rappresenta – continua il DG Giuseppe Basile- un momento cruciale per dare una precisa identità alla nostra stagione. Strutture eccellenti e grande concentrazione ci stanno permettendo di lavorare al meglio. Come dirigenza abbiamo operato per mettere lo staff e i giocatori nelle condizioni ideali per vincere. C’è armonia, disciplina e tanta fame di successo: elementi indispensabili per raggiungere il traguardo che tutta Campagnano sogna”. La squadra proseguirà le doppie sedute di allenamento giornaliere fino a domenica 23 agosto, giorno in cui farà rientro nel Lazio per riprendere la preparazione in sede.