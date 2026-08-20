Home SPORT Il Campagnano Calcio in ritiro a Cascia

Il Campagnano Calcio in ritiro a Cascia

By
Danilo Ambrosetti
-
0
8

Al fianco della squadra il patron Mirko Greco e il DG Giuseppe Basile per puntare alla vittoria in Promozione

Entra nel vivo la preparazione estiva del Campagnano Calcio. La formazione della provincia di Roma si trova attualmente a Cascia, in Umbria, per il tradizionale ritiro pre-campionato, in corso dal 17 agosto fino a domenica 23 agosto. Sette giorni di lavoro intenso per preparare al meglio le sfide del prossimo campionato di Promozione. A seguire da vicino ogni passo dei ragazzi in terra perugina è presente lo stato maggiore del club, guidato dal patron, il Cavaliere Mirko Greco, e dal Direttore Generale, il dott. Giuseppe Basile. La loro costante presenza al fianco della squadra testimonia la solidità del progetto societario, la compattezza dell’ambiente e la grande vicinanza alla guida tecnica e ai calciatori in vista di un’annata ricca di aspettative. Le ambizioni del Campagnano Calcio sono chiare. La società punta ai vertici della classifica, alimentando forti speranze per la vittoria finale del campionato grazie a un gruppo unito e guidato dai valori del sacrificio e dell’orgoglio per la maglia. “Vedere i ragazzi lavorare con questa intensità qui a Cascia -commenta il Cavaliere Mirko Greco- mi riempie di orgoglio e fiducia. Abbiamo costruito una rosa competitiva e non vogliamo porci limiti. Siamo qui per gettare le basi di un’annata vincente. Il nostro obiettivo è portare il Campagnano Calcio più in alto possibile e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Questo campionato di Promozione ci vedrà protagonisti”.

“Il ritiro di Cascia rappresenta – continua il DG Giuseppe Basile- un momento cruciale per dare una precisa identità alla nostra stagione. Strutture eccellenti e grande concentrazione ci stanno permettendo di lavorare al meglio. Come dirigenza abbiamo operato per mettere lo staff e i giocatori nelle condizioni ideali per vincere. C’è armonia, disciplina e tanta fame di successo: elementi indispensabili per raggiungere il traguardo che tutta Campagnano sogna”. La squadra proseguirà le doppie sedute di allenamento giornaliere fino a domenica 23 agosto, giorno in cui farà rientro nel Lazio per riprendere la preparazione in sede.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Calciomercato Lazio: l’arrivo di Frattesi accende Formello, si cercano i colpi in extremis

SPORT redazione - 0
Il centrocampista della Nazionale è il colpo estivo per la mediana di Gennaro Gattuso. Riflettori puntati sulle trattative per Šutalo e l'attaccante Dieng. ROMA –...

Roma, Gasperini taglia i rami secchi: rosa snella e spazio al talento di Rodrigo Mora

SPORT redazione - 0
Il mercato giallorosso cancella le vecchie gerarchie. Definite le cessioni di Le Fée, Dahl e Shomurodov per fare spazio alla nuova linea verde nel...

Roma, è ufficiale l’arrivo di Rodrigo Mora: colpo da 50 milioni per l’attacco di Gasperini

SPORT redazione - 0
Il talento portoghese classe 2007 arriva dal Porto a titolo definitivo e indosserà la maglia numero 86. Bagno di folla a Ciampino per il...

Cagliari fa il tifo per Yael Trepy, in terapia intensiva. Il calciatore 20enne ha rischiato di annegare

SPORT redazione - 0
L'incidente in una piscina in Costa Smeralda. Ora il 20enne rossoblu è intubato e ricoverato all'ospedale di Sassari, dove è arrivato in gravi condizioni ROMA...

Lazio, caos e fumata bianca per Frattesi: superato lo stop della Lega, l’affare è salvo

SPORT redazione - 0
Un intoppo burocratico legato al mercato a saldo zero blocca il centrocampista in mattinata. Poi l'intesa lampo con l'Inter sulla nuova formula: prestito oneroso...

Coppa Italia: al via i 32esimi. Il programma completo in chiaro su Mediaset

SPORT redazione - 0
La copertura televisiva si terrà per l'intera stagione sui canali dell'emittente ROMA – Prende il via la Coppa Italia 2026/2027. Da venerdì 14 a lunedì 17 agosto si disputeranno...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.