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IL CESANESE DEL PIGLIO ALLA SFIDA DEI MERCATI: STORIA E FUTURO DELL’UNICA DOCG ROSSA DEL LAZIO

I SAPORI DELLA TERRA
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Primitivo grapes, also known as Zinfandel grapes in USA , growing in the Puglia region, the ‘heel’ of Italy’s ‘boot’. The grapes produce a robust and fruity red wine typical of the region. Whereas the Primitivo can trace it’s origins back to the Phonecian times, many thousand of years ago, the Zinfandel a varietal of the Primitivo grape can trace it’s US Californian origins to the 19th century. The grapes shown here are growing in the Itrea Valley of the Puglia region.

Radici profonde che affondano nella storia della viticoltura laziale e uno sguardo fermo rivolto verso l’internazionalizzazione. Il Cesanese del Piglio DOCG si conferma il baluardo enologico della regione, forte di un primato unico: è infatti l’unica denominazione a bacca rossa del territorio laziale a potersi fregiare del massimo riconoscimento di tutela e qualità garantita.

Il vitigno, che esprime al meglio la complessità minerale e le peculiarità microclimatiche della provincia di Frosinone, sta vivendo una stagione di profondo rilancio. Nonostante le complesse sfide legate ai mutamenti climatici stagionali, i viticoltori locali continuano a puntare sulla qualità e sul legame indissolubile con l’ambiente d’origine, rifiutando logiche di produzione massiva. L’obiettivo condiviso dai produttori e dai consorzi di tutela è chiaro: consolidare il posizionamento del Cesanese nelle carte dei vini dei mercati esteri, trasformando la storicità di questo rosso autoctono in un motore di attrazione economica ed enoturisticamente sostenibile per l’intera Ciociaria.

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