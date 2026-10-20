IL GUSTO ITALIANO VALICA I CONFINI: AL VIA IL DEBUTTO DEL FESTIVAL DELLA CUCINA IN SVIZZERA

Dieci serate interamente dedicate alle eccellenze agroalimentari del nostro Paese, un viaggio culinario che unisce la maestria dell’alta ristorazione alla storicità della pizza contemporanea. Prenderà ufficialmente il via il prossimo 26 ottobre la prima edizione del Festival della Cucina Italiana in Svizzera, un progetto strategico nato per promuovere oltreconfine l’autenticità e l’evoluzione della nostra cultura gastronomica.

La manifestazione, che si protrarrà fino al 4 novembre 2026, vedrà la partecipazione di grandi interpreti del gusto e produttori di materie prime d’eccellenza. L’obiettivo dell’iniziativa non è soltanto quello di offrire percorsi sensoriali esclusivi a un pubblico internazionale esigente, ma anche quello di consolidare canali commerciali solidi per il comparto agroalimentare italiano, valorizzando l’identità territoriale in un contesto di respiro globale. Il countdown è ormai agli sgoccioli e i preparativi sono ultimati per quello che si preannuncia come uno dei principali appuntamenti autunnali dedicati al Made in Italy in terra elvetica.