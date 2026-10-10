La romanità che unisce il Lazio, uno spettacolo nei teatri e nelle province della regione

Roma, Un viaggio tra musica e recitazione per omaggiare l’Albertone nazionale, dalla periferia romana ai borghi del territorio

Immaginate una serata all’aperto, all’ombra dello storico villino di uno dei volti più amati del cinema italiano. Da quella suggestione nasce “Sotto casa di Alberto”, lo spettacolo teatrale e musicale che rende omaggio ad Alberto Sordi, portando la sua eredità artistica e umana direttamente “sotto casa” degli spettatori del Lazio. Il progetto, intitolato “La Romanità che Unisce il Lazio”, è stato ideato da MOOVO S.r.l. e sostenuto dalla Regione Lazio tramite il Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo. L’obiettivo centrale dell’iniziativa è valorizzare la cultura e l’identità regionale attraverso la figura di Sordi, simbolo indiscusso di romanità ma anche di un più vasto spirito laziale. Originariamente pensato per essere allestito sul piazzale antistante la storica residenza romana dell’attore, lo spettacolo acquista in questa tournée teatrale una nuova chiave di lettura e nuove suggestioni narrative. Portare lo show nei teatri dei piccoli centri e nelle periferie urbane rappresenta una precisa scelta produttiva: creare un teatro itinerante in grado di connettere comunità diverse nel segno della memoria cinematografica nazionale. Insieme alle rappresentazioni serali, il progetto prevede anche un percorso educativo rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, studiato per avvicinare i giovani al patrimonio culturale e cinematografico locale attraverso i linguaggi dello spettacolo dal vivo. A dare vita ai personaggi e ai momenti iconici della carriera di Sordi saranno gli attori Fabrizio Sabatucci, Fabrizio Giannini (autori del testo e registi dell’opera) e Cristiana Vaccaro. L’accompagnamento musicale dal vivo è affidato all’ensemble La tris de Gabriella, formato da: Gabriele Barettin (pianoforte), Alessio Patamia (chitarra), Simon Busch (tromba). La tournée prevede cinque date a prezzi popolari o a ingresso gratuito: –16 ottobre: Teatro Bianconi, Carbognano (VT) – ore 21:00 (€10) –17 ottobre: Teatro Comunale, Roccagorga (LT) – ore 21:00 (Ingresso gratuito) –24 ottobre: Teatro Comunale, Fiuggi (FR) – ore 21:00 (Ingresso gratuito) –17 novembre: Teatro Tor Bella Monaca, Roma – doppia replica alle ore 18:00 e 21:00 (€10)

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