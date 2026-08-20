Home TERRITORIO MUNICIPIO X, SINDACO GUALTIERI: “CONDOGLIANZE PER SCOMPARSA CONSIGLIERE SAITO”

MUNICIPIO X, SINDACO GUALTIERI: “CONDOGLIANZE PER SCOMPARSA CONSIGLIERE SAITO”

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Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha espresso il cordoglio dell'amministrazione. (Foto: Ufficio Stampa / Roma Capitale)

Roma, 20 agosto 2026 – “Desidero esprimere, a nome mio e dell’amministrazione capitolina, le più sentite condoglianze ai familiari del consigliere del X Municipio Luigi Saito scomparso dopo una lunga malattia. Che la mia vicinanza arrivi anche ai consiglieri, agli assessori e al presidente Mario Falconi. Luigi è stato un insegnante amato dai suoi studenti e un amministratore serio, stimato dai cittadini e dai colleghi. Lo ringraziamo per aver messo le sue energie al servizio del bene della città e per aver contribuito in modo concreto al lavoro di questa amministrazione”.

Lo dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

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