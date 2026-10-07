OFFICINA ABUSIVA TRASFORMATA IN BASE DELLOSPACCIO A VELLETRI

CARABINIERI ESEGUONO ORDINANZA CHE DISPONE 17 MISURE CAUTELARI

VELLETRI – Nelle prime ore della mattinata, su delega della locale Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, che dispone misure cautelari nei confronti di 17 soggetti (5 destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, 5 degli arresti domiciliari, 5 sottoposti all’obbligo di dimora e all’obbligo di presentazione in caserma) gravemente indiziati, a vario titolo, in concorso tra loro, dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione.

L’ordinanza è il frutto di una complessa attività investigativa, sviluppata dai Carabinieri della Compagnia di Velletri, che ha permessodi raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti operante tra Velletri, Lariano e il nord pontino, con modalità organizzate e strutturate, caratterizzato da una precisa suddivisione dei compiti tra i vari sodali:

· gestione dei contatti e delle cessioni: alcuni degli indagati sono indiziati di curare i rapporti con gli assuntori e organizzare gli incontri per la consegna dello stupefacente;

· supporto logistico e distribuzione: altri sono indiziati di occuparsi materialmente delle consegne e della gestione della logistica dell’attività illecita;

· base operativa: il gruppo utilizzava quale centro logistico un’officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, nonché al coordinamento delle attività di spaccio.

In diversi casi, le consegne venivano effettuate direttamente tramite i collaboratori incaricati, secondo un consolidato modus operandi tipico dell’attività di spaccio.

L’articolata attività investigativa ha consentito non solo di raccogliereindizi circa l’operatività del sodalizio criminale e di identificarne i componenti, ma anche di ricostruire l’intera rete di approvvigionamento dello stupefacente, individuando ulteriori soggetti dediti allo spaccio operanti nell’hinterland veliterno, larianese e nel nord pontino, dai quali gli indagati si rifornivano abitualmente. Gli accertamenti hanno così permesso di tracciare i collegamenti tra i vari soggetti coinvolti e di delineare una vera e propria mappatura dei canali di rifornimento.

Nel corso delle operazioni e dell’attività investigativa sono stati eseguiti 9 arresti in flagranza di reato, numerose denunce in stato di libertà e la segnalazione di svariati soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre sequestrati oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo, nonché rinvenuto un congegno artigianale, cosiddetta “pen gun”, idonea a esplodere singoli colpi calibro 9×21, unitamente a centinaia di cartucce e proiettili.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.