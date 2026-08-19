Pescaturismo, per scoprire il lato blu della Maremma



Esperienza immersiva fra i segreti del Golfo di Follonica

Per carpire la vocazione e l’identità di un territorio occorre viverlo in tutte le sue sfaccettature, guardarlo da prospettive diverse e immergersi nelle attività che caratterizzano la sua quotidianità. Il Pescaturismo, attività regolamentata ed etica, fonde la tradizione marinara locale con la tutela del territorio ed è sicuramente un modo per guardare la costa da un’altra angolazione e perdersi nei colori, odori e rituali del suo mare. Il The Sense Experience Resort 5*L di Follonica, affacciato sul tratto più suggestivo della Costa Maremmana, propone ai propri ospiti un ricco carnet di esperienze e gite per vivere il territorio in modo immersivo e coinvolgente, trasformando ogni vacanza in un percorso di scoperta. Partecipando alle escursioni di pescaturismo, gli ospiti possono scoprire l’atmosfera più autentica del mare, grazie a chi ne conosce tutti i segreti.

In Maremma il mare si può scoprire anche dal punto di vista di chi lo vive ogni giorno per lavoro. È il pescaturismo, un’esperienza che permette di salire a bordo di un vero peschereccio e trascorrere qualche ora accanto ai pescatori, osservando da vicino tecniche, strumenti e tradizioni della pesca locale. L’Italia è stata pioniera del settore: già nel 1992 è stato introdotto il pescaturismo, consentendo ai pescatori professionisti di imbarcare visitatori per attività turistico-ricreative. Da allora questa formula si è trasformata in una delle espressioni più autentiche del turismo esperienziale, capace di mettere in contatto diretto il viaggiatore con il territorio e le sue comunità.

In Maremma l’esperienza acquista un fascino particolare grazie a un litorale ancora profondamente legato alla pesca e a piccoli borghi marinari dove il rapporto con il mare fa parte dell’identità locale. A bordo si può assistere al recupero delle reti, scoprire come cambiano le specie durante l’anno e imparare a riconoscere il pescato del giorno, mentre il racconto dei pescatori svela curiosità, gesti e conoscenze tramandati di generazione in generazione.

E il viaggio dal mare alla tavola è breve: in alcune esperienze il pescaturismo si conclude con un assaggio del pescato locale, trasformando la giornata in un percorso che unisce mare, tradizione e gastronomia.

Il fenomeno non è nuovo, ma sta vivendo una nuova stagione: secondo un’indagine Fedagripesca-Confcooperative, sono 6 su 7 gli italiani incuriositi dall’idea di diventare “pescatori per un giorno”. Un interesse che racconta la crescente ricerca di esperienze autentiche e a contatto con le comunità locali. Un dato che racconta la crescente voglia di esperienze autentiche, lontane dai circuiti più convenzionali.

In Maremma, dunque, una giornata in mare diventa anche un modo per conoscere un’altra Toscana: quella dei pescatori, delle barche che rientrano all’alba, del pescato stagionale e delle ricette nate proprio da ciò che il mare offre ogni giorno. I fondali della costa maremmana sono caleidoscopi trasparenti, che riflettono la varietà e la sfaccettatura della costa con le sue isole, promontori e macchia mediterranea. Al patrimonio naturalistico si unisce quello culturale, fatto di storia e tradizioni marinare.

Il The Sense Experience Resort 5*L è sempre attento a proporre agli ospiti vacanze che vadano oltre al soggiorno e siano coinvolgenti da un punto di vista multisensoriale e anche culturale, dando la consapevolezza della complessità del territorio. Per farlo, ha ideato una vasta gamma di “Esperienze e Gite in Maremma Toscana”. Una delle più esperienze più particolari è rappresentata dalle escursioni di pescaturismo, attività che si inserisce nell’ottica del turismo responsabile ed etico, rispettando le aree marine protette come quella dell’Arcipelago toscano, favorendo la divulgazione della cultura del mare, della pesca e la conoscenza dell’ambiente costiero. Il pescaturismo è inoltre una pratica dedicata alla valorizzazione e preservazione del mare, rispondendo all’esigenza di diversificazione delle attività di pesca. A bordo di pescherecci gli ospiti sono coinvolti in molteplici attività come escursioni lungo le coste, l’avvistamento di specie faunistiche, l’osservazione delle attività di pesca professionale, la pesca sportiva e la vita dei pescatori.

L’esperienza proposta dal The Sense prevede la partenza dal porto turistico di Marina di Salivoli intorno alle 6.30 e il rientro è previsto per le 12.00. Durante l’escursione vengono fornite le attrezzature idonee alla battuta di pesca comprese esche e tutto il necessario per la migliore attività di pescaturismo. È prevista la colazione a bordo ed un bagno lungo la costa. Sono possibili personalizzazioni a richiesta. L’attività è dedicate ad un numero Massimo di 4 persone.