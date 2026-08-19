Un appuntamento all’insegna della bellezza,con Miss Sport Givova Lazio 2026

Formia, Dopo 45 anni la città pontina, torna ad ospitare una Finale Nazionale di Miss Italia

La finale regionale per l’assegnazione del titolo di Miss Sport Givova Lazio 2026 si terrà venerdì 21 agosto 2026 alle ore 21:30 a Formia, presso l’Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro. La vincitrice di questa tappa conquisterà la storica fascia legata allo sport e otterrà il pass diretto per le Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma a Roma dal 1° al 3 settembre 2026. “La scelta di Formia -si legge nella nota– per l’assegnazione del titolo di Miss Sport Givova Lazio non è casuale. La città pontina vanta infatti una fortissima identità legata allo sport, costruita nel corso dei decenni grazie alla presenza di strutture e realtà di rilievo nazionale e internazionale e alla sua storica vocazione per la preparazione e la formazione degli atleti. Proprio per questo, Miss Sport trova a Formia una cornice particolarmente significativa: bellezza, talento, benessere e cultura sportiva si incontreranno in una serata che riporterà nella città pontina il fascino e la tradizione di Miss Italia. Ma il ritorno del concorso assume anche un importante valore storico. Sono trascorsi infatti 45 anni dal 1981, quando proprio Formia ospitò una Finale Nazionale di Miss Italia nella celebre discoteca Seven Up. Quella serata, che vide l’incoronazione di Patrizia Nanetti, consegnò Formia alla storia del concorso. Formia fu così la prima città del Lazio ad ospitare una Finale Nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi vent’anni la Capitale: soltanto nel 2000, infatti, una finale nazionale del concorso sarebbe approdata a Roma. Un legame, quello tra Formia e Miss Italia, che nel tempo si è rinnovato attraverso altri appuntamenti e che oggi torna a vivere con una nuova Finale Regionale. Miss Italia Lazio manca infatti da Formia dal 2016, anno in cui la città ospitò l’ultima finale regionale del concorso. A dieci anni di distanza, dunque, il ritorno assume un significato particolare: Formia ritrova Miss Italia e Miss Italia ritrova una delle città che hanno scritto una pagina importante della sua storia nel Lazio. Le concorrenti provenienti dalle diverse province della regione sfileranno davanti al pubblico e alla giuria per conquistare la fascia di Miss Sport Givova Lazio 2026, titolo che consentirà alla vincitrice di proseguire il proprio percorso verso le Prefinali Nazionali di Miss Italia. L’appuntamento è quindi per venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Aldo Moro a Formia, per una serata che unirà spettacolo, moda, bellezza e sport, celebrando allo stesso tempo un legame iniziato 45 anni fa e destinato a scrivere una nuova pagina”.