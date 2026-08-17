PETRELLA SALTO – LITE AL BAR ED AGGRESSIONE CON LESIONI

DENUNCIATO DAI CARABINIERI UN UOMO TROVATO ANCHE IN POSSESSO DI UNA RONCOLA

I Carabinieri della Stazione di Fiamignano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo residente nel medesimo comune, ritenuto responsabile di lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata nel mese di giugno scorso da un cittadino a seguito di un’aggressione patita il 16 giugno all’interno di un esercizio pubblico di Petrella Salto. In tale occasione, la vittima aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in 25 giorni.

Le indagini dei militari hanno inoltre consentito di accertare che l’aggressore, nella mattinata successiva al diverbio, si era ripresentato presso lo stesso locale in cerca del contendente, portando al seguito una roncola.

A seguito di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica, la l’attrezzo agricolo è stato rinvenuto all’interno dell’autovettura dell’uomo e sottoposto a sequestro. L’indagato dovrà pertanto rispondere sia delle lesioni cagionate, sia della violazione dell’art. 4 della Legge 110/1975 per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.