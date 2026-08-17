Prefettura di Rieti: emanato il nuovo decreto sulle postazioni autovelox in provincia

Aggiornata la mappa dei controlli fissi della velocità e fornite le nuove linee guida operative ai Comandi della Polizia Locale
Si rende noto che è stato emanato il nuovo decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 della Legge n.168/2002, che sostituisce tutti i precedenti provvedimenti riguardanti le postazioni di controllo della velocità in ambito provinciale.
Il decreto, emesso all’esito di un’accurata attività di verifica di tutti i tratti di strada in precedenza autorizzati, per accertarne la rispondenza alla vigente normativa in tema di contestazione non immediata degli eccessi di velocità con strumenti elettronici, fornisce aggiornate prescrizioni d’esercizio a tutti i Comandi Polizia Locale, al fine di bilanciare le esigenze di prevenzione e repressione degli illeciti.