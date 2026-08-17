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Prefettura di Rieti: emanato il nuovo decreto sulle postazioni autovelox in provincia

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Aggiornata la mappa dei controlli fissi della velocità e fornite le nuove linee guida operative ai Comandi della Polizia Locale

Si rende noto che è stato emanato il nuovo decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 della Legge n.168/2002, che sostituisce tutti i precedenti provvedimenti riguardanti le postazioni di controllo della velocità in ambito provinciale.

Il decreto, emesso all’esito di un’accurata attività di verifica di tutti i tratti di strada in precedenza autorizzati, per accertarne la rispondenza alla vigente normativa in tema di contestazione non immediata degli eccessi di velocità con strumenti elettronici, fornisce  aggiornate prescrizioni d’esercizio a tutti i Comandi Polizia Locale, al fine di bilanciare le esigenze di prevenzione e repressione degli illeciti.

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