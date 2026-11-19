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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 13 novembre, il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria, approvato con decreto ministeriale il 30 giugno. Il testo orienta i contratti di programma tra il Ministero e il gestore della rete e indica dove saranno destinate le risorse del prossimo decennio. I numeri di partenza sono significativi: nel 2025 Rete Ferroviaria Italiana ha investito 11,6 miliardi di euro, il valore più alto di sempre, con 1.250 cantieri attivi contro i mille del 2023. A lavori conclusi, la Napoli-Bari si percorrerà in due ore e la Roma-Bari in tre.

Il documento riconosce però anche le criticità: la quota del treno nel trasporto merci è calata di un punto tra il 2021 e il 2024, e l’aumento dei cantieri comporta inevitabili riflessi sulla disponibilità dell’infrastruttura. Tra le novità, il passaggio a squadre di manutenzione su tre turni, 24 ore su 24, che richiederà personale adeguatamente formato.

“Perché il piano produca risultati – dichiara Pietro Serbassi, Segretario generale della FAST Confsal – servono tre condizioni: un calendario dei cantieri pubblico e coordinato, con alternative per treni merci e viaggiatori; un programma di formazione e abilitazioni progettato insieme ai lavori; indicatori verificabili, pubblicati ogni anno, su quota merci, puntualità e capacità persa per lavori. Chi usa il treno per lavoro o per spedire merci – conclude Serbassi – chiede tempi certi, binari disponibili e personale formato. Un piano di dieci anni si giudica dai dati di ogni anno”.