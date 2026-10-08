ROMA: PERIFERIA NORD-EST: COCAINA “IN ROSA”, CONSEGNE LAMPO E DOSI NASCOSTE IN VEICOLI A NOLEGGIO

.4 ARRESTI DEI FALCHI DELLA POLIZIA DI STATO

Un involucro rosa passato da un’auto all’altra, dosi lanciate sul tetto di un’edicola per sottrarle al controllo ed una vettura a noleggio trasformata in deposito mobile, con la cocaina nascosta sotto il sedile e persino nel vano della luce di cortesia: sono alcune delle istantanee catturate dai Falchi della Polizia di Stato negli ultimi interventi antidroga nella periferia nord-est della Capitale.

Tra Labaro e Quarticciolo, passando per Ponte di Nona e Tor Tre Teste, le attività di osservazione degli investigatori della VI sezione della Squadra Mobile hanno ricostruito quattro diversi sistemi di spaccio, tutti organizzati intorno a consegne rapide, punti di incontro mobili e nascondigli studiati per ridurre al minimo l’esposizione della droga.

Il bilancio è di quattro arresti e del sequestro complessivo di 42 dosi di cocaina, 2 di hashish e 525 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

A Labaro, a colorare la prima cessione è stato un involucro rosa. I Falchi stavano monitorando un’area già emersa in precedenti attività antidroga quando la loro attenzione è stata catturata da un uomo fermo all’interno di un’auto.

L’attesa si è interrotta quando una seconda auto si è avvicinata. È bastato un rapido contatto tra i due conducenti perché dalle mani dell’uno a quelle dell’altro passasse un piccolo involucro rosa. Gli agenti sono intervenuti mentre lo scambio era ancora in corso, recuperando la dose, poi risultata contenere cocaina.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire anche 125 euro in contanti, parte dei quali ancora accartocciati dopo il rapido passaggio di mano. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A Ponte di Nona, invece, è stata la ripetitività dei contatti a tradire il secondo pusher. Gli investigatori lo hanno seguito a distanza mentre avvicinava, uno dopo l’altro, diversi potenziali acquirenti. Dopo aver assistito ad una cessione, gli agenti sono entrati in azione proprio mentre l’uomo, accortosi della presenza della Polizia, tentava di guadagnare terreno.

Il controllo ha restituito 16 dosi di cocaina e 2 di hashish, oltre a 70 euro in banconote di piccolo taglio. Anche per lui è scattato l’arresto.

Al Quarticciolo, invece, il tentativo di cancellare le tracce dello spaccio è passato dal tetto di un’edicola. Dopo aver documentato diverse cessioni, i Falchi hanno deciso di intervenire. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo si sarebbe disfatto degli involucri lanciandoli in alto, per poi provare ad allontanarsi.

La manovra non è servita a disperdere le prove. Gli agenti hanno recuperato sul tetto 8 dosi di cocaina, mentre al seguito dell’uomo sono stati rinvenuti 200 euro in banconote di piccolo taglio.

L’ultima dinamica ha invece collegato la strada direttamente ad un complesso condominiale. A Tor Tre Teste, gli investigatori hanno notato un’auto arrivare a velocità sostenuta e rallentare soltanto in prossimità dell’ingresso di un’area residenziale.

Quasi in sincronia, dall’interno del comprensorio è comparso un uomo che si è diretto verso il veicolo. Da lì a poco lo scambio si è concluso nel giro di qualche secondo.

Intervenuti istantaneamente, i Falchi hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, che ha svelato una geografia di nascondigli ricavata direttamente nell’abitacolo, con 13 involucri di cocaina sotto il sedile del conducente ed altri 4 occultati nel vano della luce di cortesia.

Insieme alle 17 dosi sono stati sequestrati 130 euro in contanti. Gli accertamenti hanno poi fatto emergere un ultimo tassello alla logistica utilizzata per lo spaccio. L’auto impiegata per le consegne è risultata, infatti, essere stata presa a noleggio.

Quattro sistemi diversi, dunque, accomunati dalla logica comune di ridurre i tempi della cessione e frammentare i nascondigli, sono stati neutralizzati in sequenza dai Falchi, che fotogramma dopo fotogramma, ne hanno riposto ogni tassello arrestando i quattropresunti responsabili.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.