

Due progetti di conservazione marina puntano su nuove tecniche di ripristino, formazione e coinvolgimento delle comunità locali

Le Seychelles rafforzano il proprio impegno per la tutela del patrimonio marino con un nuovo finanziamento dell’Unione Europea da 430.000 euro destinato a due progetti di conservazione e ripristino delle barriere coralline. Un investimento che guarda al futuro di uno degli ecosistemi più preziosi dell’arcipelago, fondamentali per la biodiversità, la pesca, la protezione delle coste e l’economia turistica.

Gli accordi sono stati firmati a margine del secondo Seychelles-EU Partnership Dialogue, dall’ambasciatore dell’Unione Europea alle Seychelles, Oskar Benedikt, e dai rappresentanti di Nature Seychelles e Marine Conservation Society Seychelles (MCSS), le due organizzazioni che realizzeranno gli interventi.

Il valore complessivo dei progetti raggiunge 480.000 euro, grazie a un ulteriore contributo di 50.000 euro messo a disposizione dagli enti attuatori.

Il primo progetto, Restoration, Education and Engagement for Future-proofing Seychelles (REEFS), sarà realizzato da Nature Seychelles nell’arco di due anni. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’organizzazione oltre 15 anni fa per il recupero delle barriere coralline di Praslin e punta a coniugare ricerca scientifica, ripristino ambientale e formazione. Al centro del programma vi sarà lo sviluppo di competenze tra i giovani seychellesi interessati alla conservazione marina. Attraverso la struttura di acquacoltura corallina terrestre già attiva sull’isola, gli studenti e i membri delle comunità locali potranno partecipare a esperienze pratiche, attività di ricerca e interventi di rigenerazione.

La formazione coinvolgerà anche istituti scolastici di Praslin, tra cui la Vijay International School, contribuendo a costruire una nuova generazione di specialisti e custodi dell’ambiente marino.

La struttura di Nature Seychelles rappresenta inoltre un importante laboratorio di innovazione. Negli ultimi anni l’organizzazione ha progressivamente sviluppato tecniche di coltivazione dei coralli a terra, una soluzione che consente di affrontare alcune delle criticità legate ai cambiamenti climatici e alle condizioni oceanografiche. Tra i risultati più interessanti, la capacità di indurre la riproduzione dei coralli anche durante le ore diurne, aprendo nuove prospettive per la ricerca e la conservazione.

Il secondo progetto, Scaling Coral Restoration through Larval Seeding in Seychelles, sarà coordinato dalla Marine Conservation Society Seychelles in collaborazione con la Odysseo Foundation di Mauritius e SECORE International. L’obiettivo è sperimentare e ampliare l’utilizzo della larval seeding, una tecnica innovativa che prevede la raccolta delle larve rilasciate naturalmente dai coralli durante la riproduzione. Dopo essere state coltivate in condizioni controllate, le larve vengono introdotte su superfici reef idonee, dove possono attecchire e svilupparsi dando origine a nuove colonie.

Un approccio complementare al tradizionale coral gardening, che utilizza frammenti di corallo cresciuti in nursery prima di essere trasferiti sui reef danneggiati. La ricerca di metodi sempre più efficaci è diventata urgente. Le barriere coralline delle Seychelles sono state colpite da ripetuti episodi di sbiancamento legati all’aumento delle temperature marine. Secondo il rapporto Status and Trend of Seychelles’ Coral Reefs 2026, la copertura nazionale di coralli vivi si attesta oggi al 14%.

Eppure, i primi risultati delle attività di ripristino dimostrano che la rigenerazione è possibile. Nel febbraio 2026 Nature Seychelles ha annunciato il recupero di un ettaro di barriera corallina degradata all’interno della Cousin Island Special Reserve, dopo quattro anni di interventi.

Le barriere coralline non sono soltanto un tesoro di biodiversità, ma una risorsa essenziale per il benessere e la prosperità delle Seychelles. Offrono habitat a numerose specie marine, contribuiscono alla protezione delle coste e sostengono attività economiche fondamentali, dalla pesca al turismo.

Il rapporto SeyCCAT 2026 stima che le attività turistiche legate ai reef generino oltre 51,5 milioni di dollari l’anno, confermando il valore strategico di questi ecosistemi per la destinazione.

Con il sostegno europeo, le Seychelles proseguono così un percorso che unisce tutela ambientale, innovazione scientifica e partecipazione locale. Perché proteggere le barriere coralline significa preservare le condizioni che rendono le sue isole una destinazione unica nell’Oceano Indiano.

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