Ci vorrebbe il varietà, dal 3 al 6 dicembre 2026 al Teatro Petrolini di Testaccio: comicità napoletana, omaggi a Eduardo De Filippo, musica e burlesque.

La comicità popolare, le atmosfere della Napoli di un tempo e il fascino del varietà tornano sul palcoscenico del Teatro Petrolini di Roma. Dal 3 al 6 dicembre andrà in scena Ci vorrebbe il varietà, spettacolo diretto e interpretato da Raffaele De Bartolomeis, che propone un viaggio attraverso uno dei repertori più rappresentativi della tradizione teatrale italiana.

Raffaele De Bartolomeis, per me, è una certezza. Ho avuto modo di apprezzarne le qualità artistiche nel dicembre 2025, assistendo al Teatro degli Eroi alla commedia Ma che bella sorpresa…, che ho recensito per Mondo Spettacolo e TalkCity. Di quella rappresentazione mi avevano convinto la naturalezza interpretativa, la padronanza dei tempi comici e la capacità dell’intero cast di trasformare le contraddizioni dei rapporti umani in occasioni di divertimento e riflessione.

Il nuovo appuntamento offre l’opportunità di ritrovare l’artista alle prese con un genere che richiede versatilità interpretativa, sensibilità musicale e una particolare capacità di instaurare un rapporto diretto con il pubblico.

Il titolo dello spettacolo sembra quasi suggerire una necessità del nostro tempo. In una quotidianità nella quale anche il divertimento viene spesso consumato individualmente attraverso uno schermo, il varietà restituisce valore alla dimensione collettiva della risata, alla presenza fisica degli interpreti e all’immediatezza delle emozioni condivise.

La presentazione dello spettacolo prende le mosse da una frase attribuita a Eduardo De Filippo: «Napule è ’nu paese curioso, è ’nu teatro antico sempre aperto». Napoli diventa così il punto di partenza di un viaggio attraverso personaggi, situazioni e linguaggi che hanno alimentato la storia della comicità italiana.

Scenette, macchiette, monologhi e figure popolari come il Gagà, personaggio caratterizzato dall’ostentazione dell’eleganza e delle proprie aspirazioni sociali, compongono un repertorio nel quale la vita quotidiana diventa materia teatrale. L’ironia, gli equivoci e i doppi sensi permettono di osservare da una prospettiva diversa le debolezze e le contraddizioni dell’essere umano.

Il programma prevede un omaggio a Eduardo De Filippo attraverso la rappresentazione di uno dei suoi atti unici, affiancato dalle canzoni classiche napoletane e da numeri di burlesque. Circa due ore di spettacolo nelle quali il pubblico sarà coinvolto direttamente, secondo la consuetudine del varietà di instaurare un dialogo continuo tra platea e palcoscenico.

Accanto a De Bartolomeis saranno in scena Anna Tognetti, Massimiliano Ferretti, Damiana Ardito, Valerio Aufiero, Giancarlo Ruta e Massimo Matrisciano. Ritrovo con particolare interesse Tognetti e Ferretti, già protagonisti della commedia rappresentata lo scorso anno al Teatro degli Eroi, nella quale avevo potuto apprezzare l’affiatamento degli interpreti e l’efficacia del lavoro corale.

La realizzazione dello spettacolo vede il contributo di Pierfrancesco Galeri per audio e luci, Alberto Guerri per la fotografia, Damiana Ardito per la grafica e Atelier Ultramoderno per i costumi. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Pelosi Invisibili ODV.

Anche il luogo assume un particolare significato. Il Teatro Petrolini, con la direzione artistica di Paolo Gatti e la direzione organizzativa di Margarita Smirnova, porta il nome di uno dei maggiori protagonisti della storia del varietà italiano. Ettore Petrolini seppe fare della caricatura, dell’ironia e della deformazione comica strumenti di osservazione della società del suo tempo.

Riproporre oggi questo genere significa offrire a chi ne conserva memoria l’occasione di ritrovare atmosfere e suggestioni familiari, ma soprattutto permettere alle nuove generazioni di conoscere un patrimonio artistico che ha contribuito alla formazione della nostra cultura dello spettacolo.

È anche per questo che ritengo importante dare visibilità a iniziative come quella del Teatro Petrolini. Raccontare la cultura del territorio significa documentare il lavoro degli artisti e delle realtà teatrali romane, favorendo l’incontro tra il pubblico e forme espressive che rischiano di trovare sempre meno spazio nella nostra quotidianità.

Ci vorrebbe il varietà sarà in scena al Teatro Petrolini, in via Rubattino 5, nel quartiere Testaccio, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 dicembre alle ore 21.00 e domenica 6 dicembre alle ore 17.30.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 06 5757488, scrivere all’indirizzo info@teatropetrolini.it oppure consultare il sito www.teatropetrolini.it. Lo spettacolo è rivolto ai soci dell’associazione culturale.

L’invito ai lettori è a partecipare, sostenendo il teatro romano e riscoprendo dal vivo un repertorio nel quale il sorriso ha saputo raccontare vizi, fragilità e bellezza della natura umana.

📢 Rimani aggiornato in tempo reale sulle notizie del Lazio! 📲 Iscriviti al Canale Telegram GDL