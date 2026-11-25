Il valore della rappresentanza, dei corpi intermedi, l’inclusione delle persone con disabilità, le nuove competenze e la formazione, la flessibilità organizzativa e la capacità di trasformare accordi e condivisione in risultati concreti per le imprese e per le persone: sono stati questi i temi al centro del convegno “Inclusione, flessibilità e partecipazione: nuovi scenari nel mondo del lavoro”, promosso dall’UGL Chimici al Best Western Plus Hotel Universo di Roma.

L’incontro, moderato da Ada Paletta, Coordinatrice Nazionale Comparto Farmaceutico UGL Chimici, ha riunito rappresentanti delle imprese, del sindacato e del Terzo Settore per approfondire le tre dimensioni fondamentali per il futuro del lavoro.

Dagli interventi è emersa la necessità di costruire un modello di relazioni industriali capace di andare oltre la contrapposizione, valorizzando il dialogo, la responsabilità condivisa e la ricerca di soluzioni concrete.

Attraverso i loro interventi, i relatori Luigi Baiocchi, Senior HR Advisor, Pasquale De Lisa, VP HR Global Technical Operations di Alfasigma, Nicola D’Erario, Direttore Lavoro e Competenza di Farmindustria, Vincenzo Falabella, Presidente FISH-ETS e Consigliere CNEL, Susanna Selva, Funzionario Senior Relazioni Industriali di Unindustria Lazio e Francesco Veneziani, P&C Labour Relation Partner di Sanofi, hanno apportato un contributo di grande valore, affrontando i temi da diverse prospettive, mettendo in evidenza il ruolo strategico del dialogo, della collaborazione e di relazioni industriali capaci di accompagnare i processi di cambiamento.

Il messaggio emerso è chiaro: partecipare non significa rinunciare alla rappresentanza e alla tutela dei lavoratori, ma rafforzarle, contribuendo attivamente alle scelte e ai processi di cambiamento.

La presenza dei delegati è stata ampia e interattiva e ha animato un confronto concreto che ha reso l’appuntamento particolarmente produttivo.

Le conclusioni sono state affidate a Eliseo Fiorin, Segretario Nazionale UGL Chimici.

“Come UGL Chimici, crediamo in un sindacato preparato, competente e protagonista, capace di interpretare le nuove sfide e di costruire, attraverso il confronto, un lavoro più inclusivo, flessibile e partecipato”.

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