Accademia Kronos rafforza la presenza sul territorio

Frosinone, giurano in Prefettura nove nuove Guardie Zoofile e Ambientali

Un passo importante per il contrasto ai reati ambientali e la tutela degli animali nel Frusinate. Si è svolta oggi, nella cornice della Prefettura di Frosinone, la cerimonia ufficiale di giuramento delle nove nuove Guardie Zoofile e Ambientali dell’associazione Accademia Kronos. Alla solenne cerimonia hanno preso parte il Prefetto Vicario di Frosinone, la Dott.ssa Agnese Scala, e il Vice istruttore provinciale per l’area di Frosinone, Paolo Fratangeli, che ha guidato e accompagnato i nuovi agenti nel completamento dell’iter formale e burocratico. Con la formulazione del giuramento, i nove agenti hanno adempiuto a tutti i requisiti previsti dalla legge, entrando ufficialmente in servizio attivo. Il loro compito fondamentale sarà quello di vigilare sul rispetto delle normative regionali e nazionali in materia di: Tutela dell’ambiente e salvaguardia dell’ecosistema locale; Protezione e benessere degli animali, con attività di prevenzione e contrasto ai maltrattamenti. Il plauso del Coordinamento Nazionale Soddisfazione ed entusiasmo sono stati espressi dai vertici dell’associazione. Il Coordinatore Nazionale di Accademia Kronos, Armando Bruni, ha voluto rivolgere un sentito augurio di buon lavoro alla nuova squadra a nome di tutto il coordinamento: “Accogliamo con grande orgoglio l’ingresso formale delle nostre nove nuove guardie. A loro va il nostro totale sostegno per l’importante compito che si apprestano a svolgere nel pieno rispetto delle normative vigenti. Con questo traguardo andiamo a rafforzare e consolidare la presenza di Accademia Kronos su tutto il territorio del Frusinate, garantendo un presidio costante e una grande sinergia con le istituzioni e la cittadinanza a tutela del nostro patrimonio naturale e degli animali“. Con il giuramento odierno, le nuove guardie entrano immediatamente in operatività su tutto il territorio della provincia di Frosinone, pronte ad affiancare le forze dell’ordine e le istituzioni locali per la cura e la sicurezza dell’ambiente e della fauna.