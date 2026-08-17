Cagliari fa il tifo per Yael Trepy, in terapia intensiva. Il calciatore 20enne ha rischiato di annegare

L’incidente in una piscina in Costa Smeralda. Ora il 20enne rossoblu è intubato e ricoverato all’ospedale di Sassari, dove è arrivato in gravi condizioni

ROMA – L’attaccante del Cagliari, Yael Trepy, è attualmente ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Lo fa sapere in una nota la stessa società rossoblù, che fa riferimento a un incidente avvenuto nella giornata di ieri mentre il giocatore – che sfruttava il weekend libero a seguito della vittoria contro l’Arezzo – si trovava nel Nord Sardegna, dove ha rischiato di annegare in piscina. L’incidente, a quanto si apprende, è avvenuto nel pomeriggio: il giovane attaccante ha perso conoscenza. È stato fondamentale il trasferimento immediato in ospedale, dove è stato intubato: Trepy ha svolto tutti gli accertamenti del caso, che hanno dato esito negativo.

COSA SI SA

Secondo le prime ricostruzioni apparse sulla stampa locale, l’incidente è avvenuto ieri, domenica 16 agosto: il calciatore francese ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Senza accorgersi, è finito nella zona dove l’acqua è più alta a, non sapendo nuotare, si è trovato in grandi difficoltà. Anche se è stato subito soccorso e tirato fuori dalla piscina, le condizioni di Trepy, 20anni, sono apparse subito gravi ed è stato necessario attivare l’ elisoccorso per il suo trasporto in ospedale. La Tac toracica avrebbe rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, di qui l’induzione al coma farmacologico e il ricovero in terapia intensiva.

“Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni- spiega la nota- In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”.

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