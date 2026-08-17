Home PRIMO PIANO La Cina sta cercando di rieducare le intelligenze artificiali a sua immagine...

La Cina sta cercando di rieducare le intelligenze artificiali a sua immagine e somiglianza

By
redazione
-
0
22

Sta inondando con i suoi dati i chatbot di tutto il mondo, in modo da rimodellarne l’apprendimento, scrive il New York Times

ROMA – Non vogliono solo governare l’intelligenza artificiale, voglio proprio rimodellare il mondo utilizzandola come uno strumento di (subdola) educazione mondiale. Secondo il New York Times la Cina sta spingendo con aggressività su una grave vulnerabilità strategica: il predominio schiacciante di dati di addestramento in lingua inglese e di stampo occidentale.

about:blank

Quando le prime versioni di ChatGPT sono state testate a Pechino, il sistema ha commesso errori evidenti sulla cultura cinese e ha risposto con facilità a domande politiche delicate, mostrando quello che i ricercatori locali hanno definito un pregiudizio occidentale. Il New York Times sottolinea come, per il Partito Comunista Cinese, questo predominio dei dati occidentali minacci il suo controllo su narrazioni cruciali, come i diritti umani e lo status di Taiwan.

Per contrastare questa situazione, l’Amministrazione Nazionale dei Dati di Pechino ha presentato un piano per affermare la Cina come una delle principali potenze globali nel settore dei dati entro il 2028. La strategia prevede l’abbattimento dei silos di dati nazionali e il passaggio da una semplice etichettatura manuale a un’annotazione di alta qualità, di livello “esperto”, per competere con gli Stati Uniti. Fondamentale è l’intenzione della Cina di condividere questi vasti set di dati a livello globale, soprattutto con i paesi in via di sviluppo, per attrarre un maggior numero di utenti nel suo ecosistema di intelligenza artificiale. Ad esempio, laboratori statali hanno già pubblicato enormi dataset multilingue come “WanJuan”, esplicitamente creati per essere in linea con i “valori dominanti cinesi”.

about:blank

Tuttavia, il New York Times evidenzia le notevoli preoccupazioni degli analisti occidentali riguardo a questa strategia. Gli esperti avvertono che, esportando i dati di addestramento dell’IA, Pechino sta sottilmente esportando la sua propaganda di stato e i suoi valori autoritari. Alcuni studi dimostrano già che i modelli occidentali come ChatGPT forniscono risposte molto più filo-Pechino quando interrogati in cinese, semplicemente perché elaborano enormi quantità di contenuti provenienti dai media statali cinesi. In definitiva, gli analisti sostengono che la spinta della Cina verso la diffusione dei dati sia una mossa calcolata per sfidare la supremazia americana nell’IA e garantire che i sistemi fondamentali del futuro siano allineati agli interessi del Partito Comunista Cinese.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Cagliari fa il tifo per Yael Trepy, in terapia intensiva. Il calciatore 20enne ha rischiato di annegare

SPORT redazione - 0
L'incidente in una piscina in Costa Smeralda. Ora il 20enne rossoblu è intubato e ricoverato all'ospedale di Sassari, dove è arrivato in gravi condizioni ROMA...

Lazio, caos e fumata bianca per Frattesi: superato lo stop della Lega, l’affare è salvo

SPORT redazione - 0
Un intoppo burocratico legato al mercato a saldo zero blocca il centrocampista in mattinata. Poi l'intesa lampo con l'Inter sulla nuova formula: prestito oneroso...

Coppa Italia: al via i 32esimi. Il programma completo in chiaro su Mediaset

SPORT redazione - 0
La copertura televisiva si terrà per l'intera stagione sui canali dell'emittente ROMA – Prende il via la Coppa Italia 2026/2027. Da venerdì 14 a lunedì 17 agosto si disputeranno...

Europei di nuoto, immensa Sara Curtis: oro nei 50 dorso ed è ancora record del mondo

SPORT redazione - 0
L'azzurra ha chiuso in 26"56, ritoccando il 26"63 fatto segnare ieri in semifinale ROMA – Sara Curtis è medaglia d’oro nei 50 dorso agli Europei di...

Roma, il tabù delle ali blocca Gasperini: 17 obiettivi sfumati e il caso Mora

SPORT redazione - 0
Mentre la dirigenza giallorossa ridisegna la rosa, il mercato si scontra con la maledizione degli esterni offensivi. Tra i paletti della UEFA e i...

Gol del secolo e ‘Mano de Dios’: il pallone di Argentina-Inghilterra 1986 torna all’asta. La stima è da record

SPORT redazione - 0
L'Heritage Auctions di Dallas terrà la sua prossima vendita di articoli sportivi dal 21 al 23 agosto di Adriano Gasperetti ROMA – Stima da record per il pallone...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.