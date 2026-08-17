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Ultraleggero scompare in volo: ricerche in corso vicino a Cosenza. A bordo due piloti esperti

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Attivati droni ed elicotteri tra Fuscaldo e Falconara. L’aereo era partito a Capo d’Orlando diretto a Sibari

di Mario Vetere

REGGIO CALABRIA – Dalle 21:05 di ieri personaleVigili del fuoco del Comando di Cosenza è intervenuto in localitàFuscaldo e Falconara Albanese (CS) per la ricerca di un velivolo ultraleggero con due persone a bordo, partite da Capo d’Orlando in Sicilia e diretti a Sibari.A supporto è stato inviato personale ‘Sapr’ abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero versione Sar dell’Aeronautica militare. Le attività che al momento hanno dato esito negativo, proseguiranno per tutta la giornata. Effettuati anche riscontri con strumentazione per stabilire una zona di ricerca mediante cono di triangolazione delle celle telefoniche.
Le ricerche sono scattate dopo la denuncia, da parte dei familiari, con l’attivazione del piano di ricerca persone scomparse della Prefettura. Sul posto è stato inviato anche un elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Salerno, tipo Drago VF165, che sta collaborando nelle attività di ricerca, unitamente al velivolo dell’Esercito in supporto alle squadre di terra.

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In dettaglio, l’ultraleggero con due persone a bordo scomparso nella zona del Cosentino era partito domenica mattina, alle 9:30, dalla pista di Campo di volo di Capo d’Orlando, gestita dal Volo Club della cittadina messinese, in contrada Tavola Grande. Si tratta di un biposto Tecnam P2008: a bordo un uomo e una donna di origine romana, diretti a Sibari. I due, secondo quanto apprende la Dire, sono piloti esperti e con numerose ore di volo alle spalle. Erano giunti nel Messinese sabato mattina, dopo il decollo dall’aviosuperficie di Giubiliana, in provincia di Ragusa.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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