CARABINIERI: TENTATO OMICIDIO NELLA NOTTE DEL 06 OTTOBRE A COLOGNO MONZESE (MI), ARRESTATI 4 CITTADINI SUDAMERICANI RICONDUCIBILI ALLA GANG DEI “LATIN KING”

Nella serata di ieri 7 ottobre, i Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno arrestato per detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina in concorso e contestualmente deferito in stato di libertà per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina, quattro cittadini di origine sudamericana, tra i 18 e 41 anni, censurati.

In particolare, i militari, a conclusione di una serrata attività d’indagine, mediante perquisizioni personali e domiciliari d’iniziativa, escussione di testimoni, individuazione di persone e cose nonché analisi di immagini utili da sistemi di videosorveglianza, anche con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno individuato i quattro quali corresponsabili del ferimento di due cittadini sudamericani con armi da taglio e da fuoco avvenuto a Cologno Monzese nella notte precedente. Nell’occasione, un 19enne aveva riportato diverse ferite da arma da taglio agli arti mentre un 18enne aveva riportato una lieve ferita da arma da fuoco alla testa, venendo trasportati rispettivamente all’ospedale di Monza e San Raffaele di Milano non in pericolo di vita.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno rinvenuto nella loro disponibilità:

– una pistola Beretta, calibro 7.65, con matricola illeggibile, con relativi quattro proiettili di cui tre contenuti nel caricatore;

– un machete, con lama della lunghezza di circa 33 cm;

– un coltello da cucina seghettato, con lama della lunghezza di circa 20 cm, apparentemente intriso di sostanza ematica;

– una pistola a salve;

– indumenti utilizzati durante l’aggressione, con evidenti tracce ematiche;

– un monopattino oggetto di rapina ai danni di uno dei feriti.

Gli arrestati, come disposto dal PM della Procura della Repubblica di Monza, sono stati condotti presso il carcere di Monza.

Dalle prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe maturato nell’ambito di una probabile contesa tra fazioni riconducibili alla gang criminale dei “Latin King”, attiva sul territorio di Cologno Monzese.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere definitivamente accertata nel corso del successivo giudizio.