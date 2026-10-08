Cortona (AR) – Arrestato un “falso Maresciallo”

I Carabinieri della Stazione di Terontola hanno arrestato un 61enne, di origini campane, il quale, dopo essersi introdotto in un’abitazione ed essere stato scoperto dall’anziana proprietaria a cui aveva fatto credere di essere un Maresciallo dei Carabinieri, è fuggito dall’appartamento rubando un portafogli, contenente 100 euro e un bancomat utilizzato per prelevare 1000 euro dal conto della vittima.

La donna, dopo aver ricevuto diverse telefonate dal sedicente Maresciallo dei Carabinieri, è stata convinta dall’uomo a preparare i monili in oro presenti in casa, per confrontarli con quelli trafugati nel corso di una fantomatica rapina.

Quando l’uomo si è presentato a casa della signora, l’atteggiamento mostrato ha insospettito la vittima, che ha immediatamente allertato i Carabinieri.

All’uomo a quel punto non è rimasto altro che rubare il portafogli del marito della donna, contenente 100 euro e il bancomat, con il quale ha prelevato in un vicino sportello bancario 1000 euro.

Le immediate ricerche condotte dai militari dell’Arma, allertati dalla vittima, hanno consentito di rintracciare, grazie anche alla collaborazione di un collega libero dal servizio, il malvivente, presso la Stazione Ferroviaria di Terontola e di recuperare l’intera refurtiva restituita alla legittima proprietaria.

L’uomo, tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida è stato portato presso la casa circondariale di Arezzo.

Sono in corso ulteriori indagini dirette dalla Procura della Repubblica del capoluogo aretino per verificare l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in altri analoghi episodi avvenuti in provincia.