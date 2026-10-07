Dariya Derkach scende in campo per i giovani

Formia, La campionessa europea nominata collaboratrice del Sindaco

Dal gradino più alto del podio europeo alle aule scolastiche della città. La neo campionessa europea di salto triplo, Dariya Derkach, entra ufficialmente a far parte della squadra dell’Amministrazione comunale di Formia. Con un apposito decreto sindacale, il sindaco Gianluca Taddeo ha designato la fuoriclasse azzurra come propria collaboratrice per la promozione dello sport e dei suoi valori tra le giovani generazioni. L’incarico punta a valorizzare il bagaglio umano e agonistico dell’atleta, 33 anni e 1° Aviere Capo dell’Aeronautica Militare, mettendolo a disposizione della comunità. Il progetto vedrà un coinvolgimento diretto del mondo della scuola, dalle primarie alle superiori, attraverso incontri ed eventi pensati per mostrare quanto l’attività sportiva sia fondamentale per lo sviluppo emotivo, caratteriale e sociale dei ragazzi.

European Athletics Championships 2026 on August 10-16, 2026 in Birmingham, United Kingdom. (Photo by Francesca Grana for RFEA – Sportmedia).

«Ho voluto coinvolgere Dariya in questo percorso perché rappresenta una testimonianza concreta dei valori che vogliamo trasmettere ai nostri giovani -ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo- Lo sport non è soltanto salute e benessere fisico, ma anche cultura, educazione, solidarietà e un formidabile strumento di prevenzione sociale. Dariya ha costruito i suoi successi attraverso disciplina, sacrificio e la capacità di superare le difficoltà: insegnamenti preziosi per la crescita dei nostri ragazzi e dell’intera comunità». La nomina sigilla un legame profondo tra l’atleta e la città di Formia, vero e proprio punto di riferimento nella sua carriera agonistica. Soltanto lo scorso 7 settembre, la Derkach era stata ricevuta a Palazzo Comunale dopo lo straordinario trionfo agli Europei di Birmingham, dove ha conquistato l’oro nel salto triplo firmando con 14,60 metri il suo nuovo primato personale — successo che si aggiunge all’ottavo posto conquistato nella finale olimpica di Parigi 2024. Con questa iniziativa, l’Amministrazione punta a trasformare l’esempio della campionessa azzurra in un modello positivo e accessibile per le nuove generazioni, portando direttamente tra i banchi di scuola una storia fatta di determinazione, riscatto e passione per lo sport.